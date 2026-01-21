¿De quién es hija ‘La Nicholette’, la tiktoker reportada como secuestrada en Culiacán?

Este martes por la tarde se reportó a la tiktoker conocida como “La Nicholette” como desaparecida, pues la jóven de 20 años de edad fue privada de la libertad cuando se encontraba en el estacionamiento de la Plaza 11:11 en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de Sinaloa, se activó el Protocolo Alba para dar con el paradero de Nicole Pardo Molina, quien mide 1.62 metros, tiene complexión regular, cabello largo, lacio y color castaño claro.

Nicole Prado también es conocida en redes sociales como “La Muchacha del Salado”, pues la creadora de contenido considera El Salado; ubicado en Cuiliacán, Sinaloa, como su segundo hogar, pues ella es originaria de Phoenix, Arizona.

Ficha de busqueda de Nicholette ı Foto: Redes Sociales

Además, Nicholette recibió este apodo debido a el corrido de “La Muchacha del Salado”, pues ella pidió a el Grupo Arriesgado que le escribiera el corrido en 2022 como un autoregalo cuando tenía 17 años de edad.

En dicho corrido en una estrofa que dice “Madera de muy buen árbol, ahí saquen cuentas y es del Salado. Le entró de lleno al negocio, en pocas palabras fue haciendo leña. En la maña no le cuentan porque experiencia tiene la quema.”, por lo que a muchas personas les ha surgido la duda sobre quién es su padre.

¿De quién es hija ‘La Nicholette’?

“La Muchacha del Salado” se encontraba en una plaza comercial en la que tiene un negocio cuando fue privada de la libertad por dos hombres armados, y el hecho fue registrado por la cámara de su camioneta Cybertuck de color morado.

Agentes de la SSC en el lugar de los hechos ı Foto: Captura de pantalla

Además, muchas personas que presenciaron el moemento relataron el hecho, en el que dos sujetos; después de un breve forcejeo, se llevaron a Nicole a bordo de un vehículo Nissan Versa color blanco con las placas sobrepuestas.

Pese a que en algunos de sus videos publicados en sus redes sociales aparece un hombre recurrentemente, la creadora de contenido le ha aclarado a sus seguidores que es simplemente un amigo que lleva conociendo desde hace dos años.

Hasta el momento no se tiene registro sobre los padres de “La Nicholette”, pues pese a que esta creadora de contenido comparte en sus redes sociales gran parte de su vida y sus rutinas, mantiene a sus padres lejos del ojo público.

De acuerdo con muchas versiones que corren en redes sociales, la creadora de contenido presuntamente habría recibido una advertencia mediante un comentario en una de sus publicaciones antes de ser privada de la libertad.

#Culiacan Grupo de civiles armados pertenecientes a los chapitos, presuntamente al brazo armado de “Los Chimalis” habrían “levantado” a la famosa youtuber sinaloense conocida como La Nicholette. Diferentes corporaciones se encuentran realizando las investigaciones pertinentes pic.twitter.com/qLI9nnFK6Z — news.sinaloa1 (@NewsSinaloa) January 21, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.