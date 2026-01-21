Esta es la Tesla Cybertruck lila que identificaba a ‘La Nicholette’ en Culiacán

Uno de los elementos que más identificaban públicamente a Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, era la camioneta Tesla Cybertruck color lila que conducía en la capital sinaloense y que se convirtió en parte central de su imagen como influencer.

La Cybertruck —vehículo eléctrico de diseño futurista fabricado por la empresa Tesla— era utilizada de manera habitual por la creadora de contenido y aparecía con frecuencia en sus publicaciones en TikTok e Instagram, donde mostraba recorridos por la ciudad, viajes y actividades cotidianas. El color lila y los detalles personalizados hicieron que la unidad fuera fácilmente reconocible en Culiacán.

La Cybertruck lila que volvió reconocible a “La Nicholette” ı Foto: Redes sociales

La camioneta cobró mayor relevancia tras los hechos registrados el 20 de enero de 2026, cuando “La Nicholette” fue privada de la libertad en el estacionamiento de la Plaza 11:11, en el sector Isla Musala.

Cámaras de seguridad del centro comercial y las propias cámaras integradas del vehículo captaron el momento en que hombres armados interceptaron a la influencer y la obligaron a subir a otro automóvil.

Tras el ataque, la Tesla Cybertruck fue localizada abandonada en el lugar y posteriormente asegurada por autoridades como parte de la investigación. El vehículo quedó bajo resguardo mientras se iniciaron las diligencias correspondientes por el delito de privación ilegal de la libertad.

Agentes de la SSC en el lugar de los hechos ı Foto: Captura de pantalla

La camioneta era reconocida no solo funcionaba como medio de transporte, sino como un símbolo de estatus y de su identidad digital, al grado de que varios usuarios la asociaban directamente con su apodo. Incluso después de su desaparición, imágenes y videos de la Cybertruck continuaron circulando ampliamente en redes sociales, reforzando el impacto mediático del caso.

Mientras continúa la búsqueda de Nicole Pardo Molina, la Tesla Cybertruck lila permanece como uno de los objetos más representativos ligados a su figura pública y a los hechos que la colocaron en el centro de la atención nacional.

