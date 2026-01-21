Morelos: en la mira, 20 alcaldías por corrupción

Leonel Díaz, fiscal anticorrupción de Morelos, en un acto el 8 de julio pasado.

EL FISCAL anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel, reveló que existen carpetas de investigación por presuntas irregularidades en más de 20 de los 36 municipios del estado.

“Efectivamente, dentro del paquete de carpetas que recibimos el día 2 de mayo del año anterior, ya estaban presentadas algunas denuncias (...) Puedo decir que existen carpetas relacionadas con más de 20” de los 36 municipios del estado, reveló.

Sin embargo, dijo que en algunos casos las contralorías municipales no colaboran con la fiscalía para las investigaciones y por ello algunas se mantienen estancadas, por lo cual les pidió coadyuvar con la Fiscalía Anticorrupción.

El Tip: LA ORGANIZACIÓN Morelos Rinde Cuentas ha denunciado desde hace 5 años el incumplimiento de los ayuntamientos para transparentar sus estados financieros.

“Exhorto a la coadyuvancia a todos y cada uno de los órganos internos; necesitamos que las autoridades que tienen que ver con la revisión en carácter preventivo, como son las comisarías o las contralorías municipales, participen en esa coadyuvancia”, instó el funcionario.

De igual manera, dijo que no se pueden dar más detalles, con el fin de preservar la secrecía de las investigaciones.

“Me reservo mayores datos, porque, cuando damos un dato con mayor precisión, inmediatamente aparecen los amparos buscadores; yo les pido ahí su compresión”, dijo.

20 Amparos tramitó el anterior fiscal general de Morelos Uriel Carmona

Lo anterior fue referencia a que el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, ha promovido 20 amparos para frenar las ocho carpetas de investigación que pesan en su contra.

El pasado 16 de enero, en entrevista, Díaz Rogel informó que las ocho carpetas se encuentran judicializadas, pero derivado de los recursos promovidos por Carmona, se encuentran detenidas, ya que se debe cumplir con el ordenamiento judicial.

“El tema de Uriel Carmona tiene que ver con diversas situaciones también de amparos; nosotros podemos decirlo aquí que sí existen, respecto de esta persona, algunos temas de investigación”, indicó.