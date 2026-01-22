Desconoce ANUIES a rectora y ve tentación por universidades

EL CONSEJO de la ANUIES, en reunión con rectores del país, el martes pasado

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desconoció el proceso por el cual fue removido de su cargo el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, y por el cual se designó a Fanny Guillermo Maldonado como rectora interina, señalada como parte del círculo de proximidad de la gobernadora Layda Sansores.

En entrevista con La Razón, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, dijo que la nueva rectora merece todo “el respeto como académica y persona”, pero la ANUIES se ve en la necesidad de cuestionar la manera en la que llegó a la rectoría.

El Dato: LA ANUIES nació el 25 de marzo de 1950, con el fin de evaluar problemas comunes, mejorar la enseñanza y proponer políticas en pro de la educación superior en el país.

Agregó que hasta el momento no ha tenido comunicación con la académica, pero pronto se reunirán, ya que es importante que el tema de la Universidad de Campeche se conduzca por el cauce de la legalidad y que sea legítimo.

TE RECOMENDAMOS: Rastrean a una influencer tras ser levantada

“Nos interesa mucho que el tema se conduzca por el cauce de la legalidad y que sea también finalmente legítimo. Pero, por lo pronto, la respuesta nuestra ahí está, la reacción de la asociación está ahí, clara, y bueno, esperemos que funcione también como un mensaje que evite que se recurra a una situación de estas en otros casos”, dijo.

También refirió que el doctor Abud Flores, tras quedar sujeto a proceso penal, no va a poder regresar a la universidad, tras calificar su remoción como una “violación a la autonomía que se consumó”.

LA NUEVA rectora de la UACAM, en su primer mensaje emitido el 14 de enero. ı Foto: Especial y Captura de video

Afirmó que, tras el escándalo, se recibió una comunicación por parte de la Universidad Autónoma de Campeche y se va a evaluar el asunto con el Consejo Nacional de la ANUIES para ver cómo procede, pero siempre respetando la autonomía de la universidad.

“Naturalmente nos interesa la continuidad institucional de la universidad. No vamos a entorpecer eso. Y, por supuesto también, insisto, como lo he hecho en otros momentos en que nosotros tenemos que ser los primeros en respetar la autonomía de la propia universidad, nos allanaremos a lo que la comunidad de la Universidad Autónoma de Campeche determine.

275 instituciones de educación superior del país están afiliadas a la ANUIES

LAYDA ALEGA INTROMISIÓN. En su programa denominado Los Martes del Jaguar, la gobernadora acusó a la ANUIES de “extralimitarse y entrometerse en decisiones que corresponden exclusivamente a la comunidad universitaria y defender a una persona que ya ni siquiera es rector”.

Layda Sansores recordó que la ANUIES fue fundada en 1950 como un mecanismo de coordinación técnica para fortalecer la educación superior, pero recientemente “ha perdido su función original y actualmente actúa como si fuera autoridad, al cuestionar la legalidad de las decisiones internas”, dijo la mandataria estatal.

Cuestionó la continuidad de la ANUIES y pidió replantear su papel, ya que “actúa y condena como si fuera autoridad, pero nunca ha venido a ver qué pasa”.

“Yo digo que ya la ANUIES, con tantos años, resulta legítimo plantear su papel social, su utilidad pública y si debemos seguir contando con una ANUIES que se olvida de cuál es su verdadera función y actúa como si fuera una autoridad”, dijo la gobernadora.

También llenó de elogios y felicitó a la nueva rectora, y afirmó que es una mujer “muy honesta y respetada”, sin mencionar nada acerca de la cuestionada sesión en la que fue elegida rectora.

“Ahora tenemos de rectora a una mujer muy reconocida; es maestra, fue notaria, es un estuche; la verdad tiene unos talentos y virtudes y es una mujer muy respetada, por ello la felicitamos”, señaló.

TEMEN INJERENCIA. La detención de José Alberto Abud por supuesta posesión de cinco gramos de cocaína ocurrió luego de tener algunos roces con la gobernadora Layda Sansores y de que funcionarios de la UACAM impidieron a brigadistas de Morena realizar actos de proselitismo dentro del campus universitario.

En ese sentido, el secretario general ejecutivo de la ANUIES dijo que hay una “especie de amenaza latente” de que los gobiernos estatales intenten intervenir en la elección de los rectores de las universidades autónomas de los estados.

“Lo primero es que hay que decir que no solamente son gobiernos de Morena; el tema lo hemos tenido en los estados también gobernados por otros partidos y el común denominador son los intentos de interceder en la elección de las o los rectores. No es un tema particular de un partido ni tampoco es algo que sea reciente; más bien es como una especie de amenaza latente que está ahí cuando llega algún gobernador nuevo y pues intenta influir de distintas maneras en la elección de los rectores”, expuso.

UN CASO ÚNICO. Añadió que en algunos casos es directa la intervención o en otros es a través de modificar la legislación universitaria; sin embargo, el caso de Campeche es muy relevante, ya que es el único en el que se hizo uso del sistema de justicia penal, sostuvo Luis Armando González Placencia.

“Lo que hace relevante el caso de Campeche pues es el uso del sistema de justicia penal, que eso ya nos pareció una situación límite, y por eso es que pusimos ahí el acento. Hay siempre la tentación de los gobernantes de mantener un control sobre todas las instituciones en su estado”, denunció.

“Esa es una constante no sólo en las universidades, sino en otros órganos autónomos. Pero te insisto: el límite es cuando ocurre algo como lo que vimos con el rector de Campeche”, señaló.

Finalmente, dijo que el caso de la Universidad Autónoma de Campeche no es el único, ya que recientemente la ANUIES recibió una advertencia de la rectora de la Universidad (Autónoma) del Carmen —también en Campeche—, para advertir que había recibido la “invitación” a renunciar por parte de algún funcionario del gobierno, lo cual los puso en alerta.

“Entiendo que el Consejo Universitario de la Universidad del Carmen envió ya una carta a la propia Presidenta de la República (Claudia Sheinbaum), quien ya se pronunció; afortunadamente se pronunció la Presidenta muy rápido, para afirmar que ellos no avalan ningún uso arbitrario del sistema de justicia penal, y menos en casos en los que se trata de atacar a una persona que es considerada una adversaria política”, finalizó.