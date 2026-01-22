¿Quién es ‘Ponchito de la Lima’ o ‘El P1’, presuntamente vinculado a La Nicholette?

¿Quién es ‘Ponchito de la Lima’ o ‘El P1’?

En 2024 la FESC de Mexicali, Baja California, dio a conocer una imagen en donde se muestran fotografías y nombres de once personas que son consideradas “personas de interés”, y entre ellas se encuentra “Ponchito de la Lima/P1”

Cipriano Alfonso Peralta Cázares o Alfonso Peralta Medina es mejor conocido como “Ponchito de la Lima” o “El P1”, quien presuntamente pertenece a la facción del “Mayo” Zambada del Cartel de Sinaloa.

El 7 de diciembre los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) registraron la detención de Gerardo “N” alias “El Tochín”, quien presuntamente es un integrante de “Los Rusos”, un brazo armado del Cartel de Sinaloa.

Existen decenas de canciones o corridos en los que se habla sobre “Ponchito de la Lima” o “P1” y de “Los Rusos”, en los que se narra quién es Alfonso Peralta, su vínculo con “El Ruso”, y cómo opera el brazo armado del Cartel de Sinaloa.

Corridos de "Ponchito de la Lima" ı Foto: Captura de pantalla

Recientemente, la tiktoker conocida como “La Nicholette” fue privada de su libertad, por lo que rápidamente en redes sociales comenzaron a desatar teorías sobre su presunta relación amorosa con “El P1”.

Lista de personas de interés donde aparece "El P1" ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es ‘Ponchito de la Lima’?

De acuerdo con la página web “Narco Chronicles”, Cipriano Alfonso Peralta Cázares es conocido como “El P1” y presuntamente tiene una alta dirección del Cártel de Sinaloa, puntualmente de la facción del “Mayo” Zambada.

Presuntamente “Ponchito de la Lima” nació el 27 de septiembre de 1987 en Sinaloa, y opera principalmente en Mexicali, Baja California, al igual que sus dos hermanos conocidos como “El Gil” y “El Capo”, y su primo conocido como “El Diablo de la Lima”

"Ponchito de la Lima" o "El P1" ı Foto: Narco Chronicles

En la misma página se señala que el corrido “El de los M4” señala que “Ponchito de la Lima” comenzó a involucrarse en actividades relacionadas con pandillas y el narcotráfico cuando tenía 15 años, aproximadamente en 2001.

Asimismo, “Narco Chronicles” señala que en 2003 “El P1” comenzó a trabajar con uno de sus tíos que era parte de la red de contrabando y distribución de drogas del “Mayo” Zambada en Los Ángeles California, Estados Unidos.

Señalan una presunta conexión entre “Ponchito de la Lima” y Omar Zambada, hijo de “El Rey” Zambada, pues Zambada Apodaca presuntamente tendría una relación amorosa con Esmeralda Peralta, quien es familiar de “El P1”.

"Ponchito de la Lima" o "El P1" ı Foto: Narco Chronicles

Peralta Cázares fue arrestado en 2010 en Estados Unidos por delitos menores relacionados con drogas, mismos que fueron disueltos cuando pagó la fianza correspondiente.

Luego de esto, presuntamente “Ponchito de la Lima” entregaría su operación de distribución de drogas de Los Ángeles a “El Tolín” para después regresar a México, donde presuntamente comenzó a trabajar con “Macho Prieto” y “El Checo” en Mexicali.

Se registró el asesinato de "El Macho Prieto" en 2013 ı Foto: Narco Chronicles

Durante este tiempo, “El P1” presuntamente conoció a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, con quien posteriormente desarrollaría su propio grupo criminal conocido como “Los Rusos”.

