¿Qué pasó con las redes de La Nicholette, TikTok e Instagram?

Tras la desaparición de Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como La Nicholette, sus seguidores se mantienen al pendiente de las redes sociales en busca de alguna señal de vida o información sobre su paradero y estado de salud.

La creadora de contenido fue víctima de un secuestro en Culiacán, Sinaloa, el pasado martes 20 de enero. Ahora sus fans se preguntan ¿qué pasó con las redes de esta joven?

La Nicholette, creadora de contenido, ha destacado por acumular millones de seguidores en redes sociales. Por ejemplo, en Instagram se encuentra como @nicholette_0521 y tiene 176 mil seguidores.

Mientras tanto, en TikTok, donde su usuario es @lanicholette0, cuenta con 135 mil 700 seguidores. Además, la joven tiene perfiles en las plataformas Snapchat, YouTube y OnlyFans.

Redes sociales de La Nicholette ı Foto: Captura de pantalla

Luego de la desaparición de La Nicholette, un caso que le ha dado la vuelta al mundo, las redes sociales de la creadora de contenido permanecen congeladas, a la espera de que se esclarezca su situación y se logre localizarla.

Aunque sus fans esperan alguna señal de vida de la joven, por el momento, esto no hay videos nuevos ni pista sobre su paradero.

¿Qué le pasó a La Nicholette?

De acuerdo con reportes oficiales de las autoridades, La Nicholette fue interceptada por hombres armados mientras conducía su Tesla Cybertruck color morado en la colonia Isla Musala, en Culiacán, Sinaloa.

Lo más impactante es que el momento quedó registrado por las cámaras de seguridad de su propio vehículo y posteriormente se difundió el clip en redes sociales, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Los atacantes utilizaron un vehículo robado y ponchallantas para detenerla, según revelaron fuentes federales. Tras ser privada de la libertad, las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda, se activó el Protocolo Alba y la Fiscalía de Sinaloa emitió una ficha de desaparición.

Fichas de Búsqueda de La Nicholette ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es La Nicholette?

La Nicholette, cuyo nombre real es Nicole Pardo, es una influencer de 20 años, originaria de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, pero suele visitar con frecuencia Sinaloa. La joven se popularizó en TikTok e Instagram durante los últimos años.

De acuerdo con Melissa Avendano, conocida como Doll Melly, quien es amiga de la creadora de contenido, este 21 de enero La Nicholette cumpliría 21 años.

Además de su faceta como creadora de contenido digital, administraba un sitio de venta de artículos de belleza y ropa en línea. Tras su rapto, sus seguidores se mantienen en incertidumbre sobre su paradero y estado de salud.