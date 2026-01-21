¿Cuál es el corrido de ‘La Nicholette’, la tiktoker reportada como secuestrada en Culiacán?

¿Cuál es el corrido de La Nicholette?

La tiktoker conocida como “La Nicholette” fue privada de la libertad por dos sujetos armados cuando esta se encontraba en el estacionamiento de una plaza comercial en Culiacán, Sinaloa.

Nicole es conocida en varias redes sociales por compartir contenido relacionados con su rutina diaria y su estilo de vida, pero su fama también proviene de un corrido que habla sobre ella, mismo por el que se le atribuye otro sobrenombre en internet.

El corrido “La Muchacha del Salado” es una canción que la que se hizo conocida debido al alcance que tuvo en la región, lo que también la ayudó a reforzar la popularidad que alcanzó “La Nicholette” en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Elite se conformará por elementos con preparación de alto nivel En Michoacán crean de grupo de élite para combatir delitos de alto impacto

Fichas de Búsqueda de La Nicholette ı Foto: Redes Sociales

¿Cuál es el corrido de ‘La Nicholette’?

La Muchacha del Salado es un corrido de Grupo Arriesgado, y de acuerdo con la influencer, esta canción fue escrita para ella como un encargo personal por su cumpleaños número 17, el cual ocurrió en 2022.

De acuerdo con las declaraciones que dio “La Nicholette” a un medio local en 2022, el corrido tuvo un costo de 6 mil 500 dólares, y aseguró que este costo generó resultados bastante buenos, pues su reconocimiento fue en aumento.

Pese a que “La Nicholette” no es originaria de El Salado; pues nació en Phoenix, Arizona, considera que la región es su segundo hogar, pues su padre sí es originario de dicha sindicatura.

Redes sociales de La Nicholette ı Foto: Captura de pantalla

Letra de La Muchacha del Salado, corrido de “La Nicholette”

Porque la dama lo pidió en estos versos

Aquí le cantamos: “La Muchacha del Salado”, lleva por nombre el corrido

Compa Ángel, deme tiempo, y dice

Porque la dama lo pidió, en estos versos aquí le canto

La muchacha es atrevida y allá por Phoenix ahí se la rifa

Salió cabrona entre cabrones, puso la muestra a sus pocos años

Madera de muy buen árbol, ahí saquen cuentas, es del Salado

Le entró de lleno al negocio, en pocas palabras fue haciendo leña

En la maña no le cuentan, porque parienta tiene la quema

No todo lo que brilla es oro, ya le tocó uno que otro trancazo

Pero ni pa quejarse porque el sol sale pa todos lados

Si hay tiempo de relajarse toma camino rumbo pa′l rancho

De ruta va con el grande, bien chicoteado pasa zumbando

Y para tirar el party, su compa Almicar, ya está allá abajo

Letra del corrido de La Nicholette ı Foto: Redes Sociales

Zapatillas suela roja, bien puesta carga, brillan bonito

Nomás truenan los tacones, al caminar se le ve el estilo

Marca personalizada en el brazalete que porta en mano

Y mucho le está dejando, está coronando allá en el Gabacho

Amistades verdaderas, su compa Güero no se ha rajado

Agradecida con su padre por el apoyo que le ha brindado

Sabe con quién manejarse, porque hay corrientes por todos lados

Perros que siguen ladrando y esos no hay que ponerle cuidado

Ahí les dejé comprobado que las mujeres también la pueden

Hay que disfrutar la vida y disfrutar de bellos placeres

Bueno aquí ya se despide la Nicholette, ahí para el pendiente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.