Bajan índices delictivos de alto impacto en la entidad

EN EL ESTADO de Veracruz, la reducción de los delitos de alto impacto que afectan a la población ha sido marginal en el último año, al registrar apenas una disminución de 0.3 por ciento entre 2024 y 2025.

De visita a la entidad como parte de la gira que realiza la Presidenta Claudia Sheinbaum este cierre de semana, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, expuso que la baja observada entre un año y el otro fue de 20.6 a 20.5 delitos cometidos a diario en el estado.

Los indicadores ubican a este último periodo, ya bajo el gobierno de Rocío Nahle, como el de menos resultados desde 2019, ya que, desde entonces, se lograron considerables bajas en los índices de la incidencia delictiva; por ejemplo, de 2019 a 2020 se pasó de 52.4 a 34.8 por ciento y, a partir de ello, se continuó con la misma tendencia hasta llegar a 23 en 2023. No obstante, el promedio diario de homicidios dolosos ha disminuido 28 por ciento.

61 municipios participaron en Sí al desarme, sí a la paz

El funcionario destacó que el promedio diario de asesinatos pasó de 3.13 a 2.48 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

Mientras tanto, los delitos de alto impacto mostraron una mínima reducción de 0.3 por ciento, entre 2024 y 2025, pues el promedio diario apenas bajó de 20.6 a 20.5 por ciento.

Desde el 1 de octubre de 2024 hasta el cierre del año han sido detenidas tres mil 571 personas vinculadas con algún delito; además se decomisaron mil 41 armas y más de nueve mil 700 kg de droga.

“En este periodo también destacan detenciones relevantes de líderes y operadores criminales vinculados con secuestro, extorsión, homicidio, cobro de piso, así como acciones contra servidores públicos que abusaron de su cargo para extorsionar a la población. Esto, como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad de este gobierno”, informó.

En combate al robo de hidrocarburos, el funcionario detalló que en Vigas de Ramírez aseguraron 933 mil litros de hidrocarburo, 64 vehículos, tres cisternas y un predio relacionado con un grupo criminal.

Derivado de la Estrategia Nacional contra la extorsión detuvieron a 46 personas.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, destacó que se han realizado 281 mesas de paz estatales que han servido para mejorar los servicios de seguridad. Reconoció a la gobernadora Rocío Nahle por la colaboración para trabajar junto con las fuerzas de seguridad federal.

En el reporte del plan Sí al desarme, sí a la paz, reportó el canje de 230 armas de fuego en 61 municipios de Veracruz.