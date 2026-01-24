Carretera México-Pachuca hoy: fuga de gas provoca cierre total; evacuan a habitantes de Tizayuca

Fuga de gas en la carretera México-Pachuca provoca cierre en ambos sentidos.

Una fuga de gas natural provocó este sábado 24 de enero el cierre total de la carretera México - Pachuca, a la altura de la localidad Rancho Don Antonio del municipio de Tizayuca, Hidalgo, sin reportes de personas lesionadas.

Al respecto, la Dirección General ge Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos de Tizayuca precisó que la fuga se detectó en un gasoducto del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) ubicado en las inmediaciones del kilómetro 54+500 de la carretera, en los límites con el Estado de México.

Para atender la emergencia, autoridades estatales y municipales mantienen cerrados ambos sentidos de la carretera México - Pachuca. Como medida preventiva, evacuaron a habitantes de los fraccionamientos Loma Bonita y Plazas, para quienes habilitaron albergues en Innova School y en el Centro de Comunicación para la Paz y Seguridad (Cecopas), respectivamente.

Al sitio acudieron bomberos municipales y estatales, así como corporaciones de seguridad de ambos niveles de gobierno, elementos de la Guardia Nacional y personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Estamos atendiendo esta situación de manera coordinada y responsable, en conjunto con las autoridades e instituciones correspondientes”, informó por su parte la alcaldesa Gretchen Atilano Moreno.

Ante las afectaciones a la circulación, que será restablecida tras descartar riesgos, las autoridades exhortaron a usuarios de la carretera considerar vías alternas.

