Accidente en autopista México - Cuernavaca deja 4 muertos y 11 heridos, reportan | VIDEO

Accidente en la México - Cuernavaca deja al menos cuatro muertos y 11 heridos, según reportes.

Un accidente sobre la autopista México - Cuernavaca dejó al menos cuatro personas fallecidas y 11 lesionadas, según reportes locales, después de que los vehículos involucrados se prendieron en fuego.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos informó que acudió al lugar de los hechos para atender el accidente, alrededor de las 10:30 horas del sábado 24 de enero.

Alrededor de las 22 hrs de este sábado ocurrió un choque frontal entre un vehículo particular y un autobús de pasajeros en la vía federal México-Cuernavaca, a la altura de Tres Marías en #Huitilac, #Morelos, con un saldo de cuatro personas muertas y 11 heridas, según @PC_Morelos pic.twitter.com/pO9KdiPK5T — Quadratín Morelos (@Quadratin_Mor) January 25, 2026

Puntualizó que el mismo ocurrió entre los límites de este estado y la Ciudad de México, a la altura de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, Morelos.

En las fotografías que compartió la Coordinación, se aprecia un autobús calcinado, así como un vehículo, impactado de frente contra la unidad de transporte, con la carrocería destrozada.

Personal de la Dirección de Atención a Emergencias labora en un incendio derivado de un accidente automovilístico en la localidad de Tres Marías del municipio de Huitzilac.



Se realizan acciones de control y mitigación, información en proceso.#LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/A7UbJRuDeg — Protección Civil Morelos (@PC_Morelos) January 25, 2026

Asimismo, Protección Civil estatal informó que al lugar de los hechos llegaron elementos de seguridad de los Bomberos de Cuernavaca y Ciudad de México, la Guardia Nacional y la Cruz Roja Morelos.

La noche de este sábado acudimos a la atención de un incendio derivado de un accidente vehicular sobre la carretera federal México–Cuernavaca, a la altura del poblado de Tres Marías del municipio de Huitzilac, donde personal operativo trabajó de manera inmediata en la mitigación de riesgos. Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos



Posteriormente, a través de redes sociales, se compartieron imágenes y videos del accidente, donde se aprecia a los vehículos involucrados, el camión y el automóvil, envueltos en llamas.

Así el accidente automovilístico que causó el incendio de un vehículo y un autobús de pasajeros sobre la carretera México-Cuernavaca, en la localidad de Tres Marías, Huitzilac. #Morelos #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/PcKrQXcYFd — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) January 25, 2026

De acuerdo con estos mismos reportes, por este accidente resultaron al menos cuatro personas fallecidas y 11 lesionadas, las cuales fueron trasladadas a hospitales cercanos. Los cuatro fallecidos habrían sido los ocupantes del vehículo.

En el mismo sentido, medios locales reportaron que la responsabilidad del accidente habría sido del conductor del autobús, quien habría intentado invadir el carril contrario.

Sin embargo, este informe es extraoficial, y hasta el momento las cifras o las causas del accidente no han sido confirmadas por las autoridades.

