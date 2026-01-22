Pipa cae de puente y explota en Tulancingo, Hidalgo; reportan un muerto | VIDEO

Pipa cae de puente y explota, sobre autopista México - Tuxpan; reportan que conductor falleció.

Una pipa cargada de combustible cayó de un puente y explotó sobre la autopista México - Tuxpan, a la altura de Tulancingo, Hidalgo, la madrugada de este jueves, lo que provocó una intensa movilización de equipos de emergencia y el reporte de una persona fallecida, aunque ninguna herida.

A través de redes sociales, medios locales publicaron fotografías y videos del siniestro, donde se aprecia la fuerte explosión que se expandió por varios metros. Asimismo, se observa a grupos de vecinos correr de la explosión para evitar ser alcanzados por el fuego.

Accidente grave en Hidalgo

Durante la madrugada, una pipa que transportaba hidrocarburo cayó desde un puente y explotó en la periferia del km 109 de la autopista México–Tuxpan, a la altura de Tulancingo, Hidalgo.



La explosión provocó el cierre total de la vialidad y una intensa…

Posteriormente, Protección Civil de Hidalgo informó que al lugar de los hechos acudieron equipos de emergencia, mientras que se exhortó a la población a evitar la zona.

“Al lugar del incidente acudieron de forma inmediata unidades de emergencia, quienes se encuentran laborando de manera coordinada con el objetivo de controlar la situación, mitigar riesgos a la población, asegurar la zona y prevenir cualquier incidente adicional”, escribió Protección Civil estatal en un comunicado.

Comunicado de Protección Civil Hidalgo. ı Foto: Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos

“Se exhorta a la población a evitar transitar por la zona, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada a través de los canales oficiales”, abundó.

Aunque Protección Civil estatal no informó acerca de ningún herido o fallecido, reportes extraoficiales detallaron que el conductor de la pipa accidentada se encuentra no localizado, por lo que se presume que perdió la vida.

"Explosión de pipa de gasolina en la autopista México-Tuxpan, Tulancingo, Hidalgo tras caer de puente vial; así corrieron los vecinos para salvarse"

Sin embargo, estos mismos reportes enfatizan que no hubo ninguna persona lesionada más allá del probable fallecimiento del conductor.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que el Heroico Cuerpo de Bomberos de la entidad acudió al lugar de los hechos para atender el incendio. Así, a las 10:00 horas se informó que había sido controlado en su totalidad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a través del H. Cuerpo de Bomberos del Estado, atendió de manera oportuna el incendio derivado del accidente de una pipa con hidrocarburo en la comunidad de Santa María Asunción, en Tulancingo.



Mediante acciones especializadas para…

“La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a través del H. Cuerpo de Bomberos del Estado, atendió de manera oportuna el incendio derivado del accidente de una pipa con hidrocarburo en la comunidad de Santa María Asunción, en Tulancingo”, escribió la dependencia.

“Mediante acciones especializadas para sofocar y mitigar el fuego, el incendio fue controlado en su totalidad, evitando riesgos para la población”, abundó.

Se desconocen las causas de la caída de la pipa por el puente, y se espera que autoridades de Hidalgo brinden más información pronto.

