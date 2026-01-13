Pipa de gas LP vuelca y explota en la autopista México - Querétaro | VIDEO

Una pipa cargada con gas LP volcó y explotó este martes sobre la autopista México - Querétaro, lo que provocó afectaciones a la circulación en ambos sentidos.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) reportó el aparatoso incidente minutos antes de las 21:00 horas a la altura del kilómetro 80, en el tramo limítrofe entre Jilotepec, Estado de México, y Tepeji del Río, Hidalgo.

Protección Civil y Bomberos de Tepeji del Río precisó que fue notificada del accidente a las 20:07 horas, y que al momento de la explosión a pipa “se encontraba siendo remolcada” .

Para atender la emergencia, acudieron al lugar elementos de seguridad física de Petróleos Mexicanos (Pemex), personal de CAPUFE, así como efectivos de la Guardia Nacional y de Seguridad Pública municipal y estatal.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨 | Explota pipa de gas LP en la carretera México-Querétaro



Usuarios compartieron videos de la explosión de una pipa de gas en la autopista México-Querétaro, en dirección Ciudad de México, entre Tepeji del Río y Jilotepec; el tránsito está detenido debido a las… pic.twitter.com/5cLK7r5tuY — Político MX (@politicomx) January 14, 2026

Aunque el siniestro afectó principalmente a los carriles con dirección a la Ciudad de México, en el sentido contrario, hacia Querétaro, CAPUFE registró una severa carga vehicular. Según Google Maps, el congestionamiento se extendió por más de 20 kilómetros en ambos sentidos.

No obstante, debido a las labores de limpieza, mitigación y reacomodo de muros en la zona, desde alrededor de las 22:00 horas se cerró la circulación en ambos sentidos . CAPUFE no ofreció un tiempo estimado para la reapertura.

☑️ ACTUALIZACIÓN. #AutMéxicoQuerétaro, km 80. Se informa a las personas usuarias que personal de CAPUFE, Bomberos y Guardia Nacional, se encuentran laborando en la atención del accidente.

🔘 Dirección CDMX, continúa el cierre a la circulación por labores de limpieza.

🔘… — CAPUFE (@CAPUFE) January 14, 2026

Pese a que no se han reportado personas lesionadas o fallecidas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que personal al oriente del Estado de México permanece “atento en caso de recibir pacientes” .

⚠️🚨 Ante la explosión de una pipa de gas en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro en #Edomex, activamos protocolo en #IMSSEdomexOriente y nuestro personal en la zona se encuentra atento en caso de recibir pacientes. — IMSS Edomex Oriente (@IMSSedomexote) January 14, 2026

En redes sociales, usuarios compartieron videos del momento exacto de la explosión. En las imágenes se observa a la unidad envuelta en llamas, luego de que presuntamente salió del camino y volcó.

El fuego se elevó en una densa llamarada que iluminó el cielo nocturno y, segundos después, se escuchó un fuerte estruendo , mientras una bola de fuego se expandía por el perímetro y era visible incluso a la distancia.

🚨 Explosión en la autopista México–Querétaro: una pipa con gas LP explotó en el km 80, entre Tepeji del Río y Jilotepec.

⚠️ Cierre total hacia CDMX. pic.twitter.com/2cHfF7NH1k — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) January 14, 2026

Pese a lo aparatoso del incidente, algunos conductores, de manera imprudente, decidieron seguir su camino y pasar cerca de la unidad siniestrada.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que un conductor avanza lentamente en paralelo la pipa para grabar la escena, y segundos después se produce el estallido. Al fondo es posible escuchar la voz de un menor de edad.

🚨 #ÚltimaHora | La autopista México-Querétaro está cerrada en ambos sentidos por el estallido de una pipa que transportaba gas LP. El accidente ocurrió en el kilómetro 80, a la altura de Tepeji del Río.



📹: Especiales pic.twitter.com/2lqEAMY061 — La Silla Rota (@lasillarota) January 14, 2026

