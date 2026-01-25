Aseguran en Michoacán un Ferrari reportado como robado en Estados Unidos

Ferrari asegurado en Morelia tiene reporte de robo en Estados Unidos.

Elementos de la Guardia Civil aseguraron en Morelia, Michoacán, un automóvil deportivo de lujo de la marca Ferrari con reporte de robo vigente en Estados Unidos.

El aseguramiento habría ocurrido el pasado 24 de enero durante un dispositivo vial con motivo del evento automovilístico KekoFest, una exhibición pública de autos exóticos en calles de la capital michoacana, organizada por el empresario Sergio “Keko” Méndez.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tras detener el vehículo fue detenido el conductor, a quien se le aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros. Su acompañante, una mujer, también fue arrestada.

“Aseguramos en Morelia un vehículo con reporte de robo vigente en Estados Unidos de América; además, detuvimos al hombre que lo conducía en portación de un arma de fuego, así como a una mujer que lo acompañaba", informó la corporación estatal este 25 de enero.

Horas antes, el empresario “Keko” Méndez presumió el Ferrari 488 GTB, con placas del estado de Jalisco y diversas calcomanías, entre ellas una de San Judas Tadeo al costado derecho de la fascia trasera de la unidad.

Organizador de evento automovilístico presumió Ferrari antes de que fuera asegurado. ı Foto: Captura de Pantalla

Tras el aseguramiento del Ferrari, el organizador se deslindó del conductor detenido , sobre el que, afirmó, “se pegó como muchos dueños de autos deportivos lo hacen”.

En su cuenta de Facebook, señaló que la unidad no estaba registrada para participar en el evento y que supuestamente se había trasladado a Morelia desde el Estado de México.

“Cuando me avisan de la detención, fuimos a ver qué pasaba. Pero vimos que no era un piloto. (...) De echo [sic] está el reporte oficial ante autoridades”, añadió “Keko” Méndez, quien tras los hechos decidió cancelar, al menos de manera pública, futuras ediciones del KekoFest.

“ Decidí ya no realizar el KekoFest al menos de una manera pública como lo realizaba para que la gente lo disfrutara. Ya no será público ni se dirá dónde, ni cuándo, ni podrán ver nada de él”, concluyó.

