Instalan más del 90% de casillas para revocación de mandato en Oaxaca, con saldo blanco

Autoridades estatales supervisan el desarrollo de la consulta ciudadana en las ocho regiones de Oaxaca.

El Gobierno del Estado a través de la Mesa Operativa de Seguimiento Electoral (MOSE) reportó la instalación, hasta este momento, de 2 mil 729 casillas de las 2 mil 815 previstas para la jornada de Revocación de Mandato, que se realiza este domingo por primera vez en la entidad.

Al dar este primer corte, el titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López destacó que, mediante el trabajo colaborativo de diversas instancias, en Oaxaca prevalece la paz, seguridad y estabilidad social y política durante esta consulta ciudadana.

Aclaró que aún está pendiente el reporte de 86 casillas, debido a las complicaciones por la conectividad terrestre y telefónica de algunos lugares, toda vez que no se tiene identificada alguna situación que impida el proceso.

Entre las casillas colocadas destacan aquellas ubicadas en municipios de alta conflictividad social o política como: Eloxochitlán de Flores Magón, Santa Cruz Acatepec, Santa María Chimalapas, San Miguel Chimalapas y Santiago Xanica.

Así como Mazatlán Villa de Flores, San Cristóbal Amatlán, Santiago Atitlán, Santa Cruz Mixtepec, San Juan Lalana, San Nicolás, entre otros, que cuentan con una persona comisionada.

El Secretario de Gobierno indicó que, en San Martín Zacatepec, la comunidad Plan del Vergel determinó no instalar la casilla debido a un proceso interno.

Para esta consulta ciudadana se realiza el despliegue operativo de 460 elementos de la Policía Vial Estatal, 2 mil 900 de la Policía Estatal y 140 de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial.

El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), Iván García López indicó que todos los ministerios públicos del estado mantienen un monitoreo y comunicación permanente con los 25 Consejos Distritales a través de cinco mesas.

Además, implementó acciones preventivas de blindaje electoral con exhortos a secretarías de despacho del Poder Ejecutivo, principalmente a las responsables de programas sociales.

