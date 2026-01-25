Jornada de Revocación de Mandato en Oaxaca concluye con saldo blanco; se instalaron 99.96% de casillas

El titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, ofrece un balance sobre la jornada de revocación de mandato en Oaxaca.

Jornada de Revocación de Mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca concluyó con saldo blanco, tras la instalación de 99.96 por ciento de las casillas en todo el territorio, que permitieron a las y los oaxaqueños emitir su voto, informó la Mesa Operativa de Seguimiento Electoral (MOSE).

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López, expresó que la consulta ciudadana, inédita en el estado y el país, se desarrolló con orden, tranquilidad y seguridad .

“Esto demuestra que el Gobierno que encabeza Salomón Jara promueve y construye la paz social, la gobernabilidad y la seguridad; y que los procesos democráticos como este que se están instalando por primera ocasión en Oaxaca, pueden llevarse a cabo con orden, legalidad y respeto pleno a la decisión del pueblo”, dijo.

Añadió que desde todas las instituciones de gobernabilidad, seguridad y procuración de justicia que conforman la MOSE, se acompañó el proceso de principio a fin, y lo siguiente será esperar los resultados oficiales que emita el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO).

En este sentido, señaló que se brindará el acompañamiento al traslado de los paquetes electorales y el resguardo de los consejos distritales hasta concluir el proceso.

Romero López detalló que durante la jornada se registraron 491 incidentes menores, como el retraso en la instalación de casillas, falta momentánea de materiales, interrupciones breves por fallas eléctricas o climáticas y cambios de casillas por condiciones de clima.

Añadió que únicamente no fue instalada una casilla en la sección 1781 de la agencia Tierra Colorada en Santa María Apazco, del distrito de Nochixtlán, y otras 6 no fueron autorizadas en el encarte oficial.

cehr