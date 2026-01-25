Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, vota en la jornada de revocación de mandato

El gobernador Salomón Jara Cruz deposita su voto en la casilla 576 de la capital oaxaqueña.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, emitió su voto en la jornada de revocación de mandato que se celebra este domingo, en donde las y los ciudadanos de las ocho regiones de Oaxaca hacen historia en el país a través de este mecanismo de democracia participativa.

El gobernador Salomón Jara Cruz emitió su voto en la casilla 576 ubicada en el municipio capitalino, en donde exhortó a las y los oaxaqueños a participar en esta jornada inédita. Se espera una amplia asistencia ciudadana, toda vez que existe el reporte de la instalación de casillas electorales en la mayor parte de la entidad.

Irma Bolaños Quijano y Salomón Jara participan en el ejercicio de democracia directa en Oaxaca. ı Foto: Gobierno Oaxaca

“Nos sentimos orgullosos de que Oaxaca siempre juegue un papel histórico en la vida pública de nuestra patria, nos sentimos contentos porque inauguramos una nueva etapa de la vida pública”, afirmó junto a la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, quien también sufragó.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo destacó que hay un interés evidente de la ciudadanía por participar en este proceso electoral, debido a que se obtuvieron cerca de 519 mil firmas, cifra que superó las 310 mil requeridas para desarrollar este ejercicio democrático en el que se garantiza la soberanía y voluntad de decisión del pueblo.

Además, reconoció la autonomía y desempeño realizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) desde el inicio de este proceso, apegado a los lineamientos y requisitos correspondientes.

Finalmente, el Gobernador afirmó que la seguridad y paz están garantizadas a través de la Mesa Operativa de Seguimiento Electoral (MOSE), en la que participan autoridades electorales y de seguridad, quienes detectaron riesgos en algunas comunidades.

