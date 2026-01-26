Recuperan 500 hectáreas del lago de Pátzcuaro en Michoacán.

Con acciones multidisciplinarias y trabajo con comunidades indígenas, el Gobierno de Michoacán consolidó el rescate del lago de Pátzcuaro tras años de sequía y deterioro ambiental, con la recuperación de 500 hectáreas en dos años y la meta de continuar en 2026 con la limpieza de los canales Chapultepec y Erongarícuaro.

La estrategia integral incluyó el combate al robo de agua, la rehabilitación de manantiales y el uso del sistema satelital Guardián Forestal, que permitió detectar tomas ilegales y ordenar el aprovechamiento del recurso hídrico, con el apoyo de los habitantes de las comunidades aledañas a la cuenca del lago, quienes han participado de manera activa.

En la primera reunión de 2026 del Comité Interinstitucional para la Defensa del Lago de Pátzcuaro se presentaron los avances de 2024 y 2025 y proyectos como la tecnificación del distrito de riego de Chapultepec, la limpieza de canales y la rehabilitación de manantiales.

Se generaron más de 2 mil empleos temporales para atender 56 sitios, se liberaron 89 nacimientos de agua y se atendieron 10 canales de navegación. Hasta 2025 resurgieron más de 50 manantiales y se descubrieron cinco más, con la extracción de alrededor de 35 mil metros cúbicos de desechos.

Las labores incluyeron desmalezado de 30 mil metros cuadrados, dragado de 5 mil metros cúbicos y retiro de vegetación invasiva. Además, se liberaron 100 mil crías de pez blanco y 30 mil de acúmara, y entre 2024 y 2025 se rescataron 83 manantiales.

Las obras permitieron retirar más de 41 mil metros cúbicos de azolve; sólo en 2025 se retiraron 96 mil 700 metros cúbicos. El rescate reactivó el canotaje y actividades turísticas como la Noche de Muertos.

A estas acciones se suma la meta de reforestar 10 millones de árboles en el estado, de los cuales, 1.5 millones será para la cuenca del lago, así como la inversión de 30 millones de pesos en el programa de empleo temporal y 147 millones del Plan Michoacán para modernizar plantas de tratamiento, consolidando a lago entidad como referente nacional en la defensa de ecosistemas estratégicos.

DESTACADOS

147 mdp para plantas de tratamiento, con apoyo federal

30 mdp estatales en empleo temporal para reforzar labores de conservación

Guardián Forestal, la tecnología satelital usada para detectar tomas ilegales y frenar el robo de agua

Agenda 2026: tecnificación del riego de Chapultepec, limpieza de canales y eliminación de la chúspata

Reforestarán 10 millones de árboles en Michoacán; 1.5 millones en la cuenca del lago

Resurgió el canotaje y actividades turísticas en el lago

