Salomón Jara celebra triunfo en ratificación de mandato y participación ciudadana histórica en Oaxaca

El gobernador Salomón Jara Cruz destacó la participación histórica en la jornada de Revocación de Mandato en Oaxaca, que supera ejercicios democráticos federales y locales previos.

Con el 93 por ciento de las casillas computadas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), más de 509 mil personas ratificaron al gobernador en su cargo y 342 mil pidieron su revocación.

“Voy a escuchar al sector de la sociedad que no nos apoyó, nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para todas y todos, y si hay cosas que corregir, lo vamos hacer con humildad y trabajando 16 horas diarias durante estos 3 años que nos quedan”, expresó Jara Cruz en conferencia de prensa.

TE RECOMENDAMOS: Busca atraer inversión Sinaloa fortalece su proyección internacional en la FITUR

El mandatario estatal informó que casi el 30 por ciento de las y los oaxaqueños registrados en la Lista Nominal acudió a sufragar el domingo, lo que representa un porcentaje mayor al registrado en la consulta ciudadana sobre el juicio a los expresidentes, la revocación del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la reciente elección judicial federal.

“Aquí no hubo imposiciones ni simulaciones, solo un pueblo consciente y participativo ejerciendo su derecho y expresando su sentir. Se votó en libertad y todos pudieron ejercer su derecho a la crítica” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca



Salomón Jara reconoció la responsabilidad cívica de todas las personas que salieron a sufragar y, recordó que este ejercicio inédito de participación directa fue un compromiso hecho en campaña , que en 2022, al asumir el cargo, se concretó a través de una iniciativa que presentó al Congreso del Estado.

“Cumplí mi compromiso de promover el ejercicio del derecho ciudadano a evaluar nuestro desempeño siempre he sido un hombre congruente. Pudimos evadir nuestra responsabilidad o simular. No lo hicimos”, concluyó.

Por su parte, el titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero, mencionó que las y los ciudadanos se van interesando en este tipo de ejercicios de democracia directa. Recordó que hace dos sexenios, en una consulta sobre la construcción del Centro de Convenciones de la ciudad de Oaxaca solo participó el 8 por ciento del electorado.

“La gente se ha ido apropiando de este tipo de acciones, de ejercicios de participación ciudadana, pese incluso a muchas dudas que surgieron en el proceso”, dijo.

El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, destacó que la jornada de Revocación de Mandato fue ejemplar, lo que simboliza un proceso en calma, pacífico, ordenado y de gran participación, con saldo blanco.

“Hoy Oaxaca está madurando en su democracia, está madurando sus procesos políticos y hoy tiene una herramienta sustancial para que el pueblo ponga o el pueblo quite”, dijo.

Resaltó la instalación del 99.96 por ciento de casillas autorizadas con cinco incidencias por robo, quema y alteración, que implicaron siete carpetas de investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).

cehr