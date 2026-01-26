Suspenden clases miles de escuelas de 4 estados por bajas temperaturas

En Chihuahua se registró caída de nieve, ayer, derivada de la tormenta invernal.

La tercera tormenta invernal de la temporada, en combinación con los frentes fríos número 30 y 31 y una intensa masa de aire ártico, ha generado un severo descenso de temperaturas en amplias regiones del país, con heladas, fuertes rachas de viento, lluvias torrenciales y la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del norte.

Ante este escenario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Protección Civil (PC) anunciaron la suspensión de clases presenciales, ajustes en horarios escolares y el reforzamiento de protocolos de emergencia en por lo menos cuatro entidades, para proteger a estudiantes, docentes y a la población en general de las inclemencias del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Coahuila reúnen condiciones para la caída de nieve o aguanieve entre este lunes y martes, en tanto que en los estados de Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí podrían registrarse episodios de lluvia engelante.

El Dato: El SMN pronostica probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, además, lluvia engelante en zonas de Coahuila, NL y San Luis Potosí.

La masa de aire polar asociada al sistema mantendrá ambiente muy frío a gélido en el norte, noreste, centro y oriente del país, con temperaturas bajo cero durante las madrugadas y posibles afectaciones en carreteras por congelamiento, detalló el Meteorológico.

En el litoral del Golfo de México se prevé un evento de norte con rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde podrían superar los 120 kilómetros por hora.

Estas condiciones, advirtieron las autoridades, podrían provocar la caída de árboles, afectaciones en los servicios eléctricos y el cierre temporal de vías de comunicación.

2 días de suspensión de clases por tormenta invernal

En Chihuahua, Puebla, Tamaulipas y Coahuila las autoridades anunciaron la suspensión de clases presenciales o ajustes en la modalidad habitual.

Las autoridades de Chihuahua determinaron suspender las clases presenciales en educación básica y migrar temporalmente a la modalidad a distancia, debido a la presencia de nieve en diversas regiones serranas y los pronósticos de temperaturas extremas.

En Puebla, se anunció la suspensión de actividades en miles de planteles, principalmente en zonas de la Sierra Norte y Nororiental, consideradas de alta vulnerabilidad por su altitud y por la dificultad de acceso durante condiciones invernales severas.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que en los municipios donde el termómetro descienda a 0 grados Celsius o menos se cancelarán las clases presenciales; en el resto del estado, la asistencia quedará a criterio de madres, padres y tutores.

Por su parte, en Coahuila se informó la suspensión de clases en algunas regiones, así como modificaciones en los horarios de entrada y salida en distintos municipios, como medida preventiva ante la llegada de aire polar que generará condiciones adversas durante las primeras horas del día.

En tanto que en Nuevo León, el gobernador Samuel García indicó que la asistencia escolar los días lunes 26 y martes 27 de enero será opcional para educación básica. Las escuelas permanecerán abiertas y con personal, pero la decisión de acudir quedará en manos de las familias, ante la previsión de temperaturas cercanas o por debajo de cero grados durante la madrugada.

En paralelo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los tres órdenes de gobierno reforzaron los protocolos de atención ante lluvias, bajas temperaturas y posibles inundaciones.

Con base en los reportes del SMN, se emitió un llamado a la población de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas para extremar medidas de autocuidado, ya que se pronostican precipitaciones fuertes a muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, principalmente en las entidades de Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Para este lunes, podrían registrarse lluvias intensas a torrenciales en Tabasco y Chiapas, con acumulados de 150 a 250 milímetros, además de vientos del Norte de hasta 120 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el litoral veracruzano.

Las autoridades federales y estatales mantienen una vigilancia permanente en ríos, presas y zonas susceptibles a deslaves o inundaciones, con el objetivo de activar de inmediato los protocolos de emergencia para salvaguardar a la población ante estos evenros.

RECOMENDACIONES DE PC. Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, asegurar objetos sueltos en viviendas y mantenerse alejados de playas y escolleras ante el elevado oleaje.

Ante el frío extremo, se pidió abrigarse en capas, cubrir nariz y boca al salir, limitar traslados durante las horas más frías del día y extremar precauciones con el uso de calefactores, estufas o anafres dentro de los hogares, manteniendo siempre ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, especialmente en niñas, niños y personas adultas mayores.

Asimismo, se recomendó a las familias preparar su mochila de emergencia, informarse únicamente a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua, y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911.

CAMBIO DE HORARIO ı Foto: Especial