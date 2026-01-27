Aseguran en Sonora más de 19 mil cartuchos procedentes de Estados Unidos

Autoridades federales decomisaron en el estado de Sonora un cargamento de más de 19 mil cartuchos para fusiles de asalto AK-47 y AR-15, cuyo origen estaría en una empresa estadounidense, informó la Secretaría de Marina.

El aseguramiento incluyó 17 mil 700 cartuchos calibre 7.62×39 milímetros, utilizados comúnmente en armas tipo AK-47, así como mil 350 proyectiles calibre 5.56×45 milímetros, empleados en fusiles como el AR-15 y el M4.

Durante un operativo en el municipio de Empalme, personal naval, en coordinación con policías estatales y municipales, detectaron un tráiler con semirremolque acompañado por automóviles tipo sedán, presuntamente utilizados para el traslado ilegal del cargamento.

Tras localizar las municiones al interior del tractocamión, el conductor fue detenido y se aseguraron tres vehículos presuntamente ligados al crimen organizado.

La dependencia federal detalló que los cartuchos corresponden a la marca TelaAmmo, distribuida por la empresa Tela-IMPEX LLC, con sede en Hallandale Beach, Florida, que comercializa munición fabricada en Azerbaiyán para el mercado estadounidense.

El aseguramiento ocurre en un contexto de recrudecimiento de la violencia en el noroeste de México, tras la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa por corredores estratégicos hacia la frontera norte, conflicto que desde 2024 ha impactado también a Sonora, Baja California y Chihuahua.

Tanto el detenido como el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación.

