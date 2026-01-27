Cae en Edomex ‘El Seven, presunto líder de facción de la Familia Michoacana

Elementos de la Fiscalía del Estado de México, en una fotografía ilustrativa.

Juan “N”, alias “El Seven”, identificado como líder de una facción de La Familia Michoacana, fue detenido en el municipio de Amecameca por agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México y la Fiscalía del General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

“El Seven” es señalado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y está relacionado con delitos de alto impacto en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el presunto líder criminal contaba con una orden de reaprehensión y fue detenido en un inmueble del municipio ubicado al sureste del Estado de México.

“El Seven” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco, “donde un juez determinará su situación jurídica”.

Agentes de nuestra @PDI_FGJCDMX, en colaboración con la @FiscaliaEdomex lograron la detención de Juan “N”, alias “El Seven”, sobre el que pesaba un orden de reaprehensión, y que es señalado como líder de una de las facciones de la organización criminal “La Familia Michoacana”.… pic.twitter.com/a4Mqd3JsxA — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 27, 2026

cehr