Cae en Edomex ‘El Seven, presunto líder de facción de la Familia Michoacana

Juan “N”, alias El Seven”, identificado como líder de una facción de La Familia Michoacana, fue detenido en el municipio de Amecameca por agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México y la Fiscalía del General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El Seven” es señalado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y está relacionado con delitos de alto impacto en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el presunto líder criminal contaba con una orden de reaprehensión y fue detenido en un inmueble del municipio ubicado al sureste del Estado de México.

El Seven” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco, “donde un juez determinará su situación jurídica”.

