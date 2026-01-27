Sorprende elefante marino al descansar en las playas de Nayarit | VIDEO

Un elefante marino fue avistado esta semana descansando en las arenas de las playas nayaritas de San Blas y Los Ayala, generando asombro entre bañistas, turistas y pobladores de la región.

El mamífero marino fue observado primero el domingo pasado en la playa de Santa Cruz de Miramar, en el municipio de San Blas, donde permaneció sobre la arena durante varias horas antes de regresar al mar sin aparentes dificultades.

Un elefante marino de gran tamaño sorprendió a los habitantes cuando apareció en las costas de San Blas. El animal nadó después hacia la zona de Los Ayala, donde permaneció por varias horas sobre la arena. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit coordinó un… pic.twitter.com/TNtLaTwXqt — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 28, 2026

Este martes, el mismo ejemplar volvió a salir del agua y se posó en la playa Los Ayala, en el municipio de Compostela, ante la sorpresa de quienes disfrutaban del paisaje costero.

Visitantes captaron fotos y videos que rápidamente circularon en redes sociales, mostrando al animal descansando tranquilamente bajo el sol, lo que llamó la atención tanto de locales como de turistas.

Elementos de Protección Civil, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) acudieron a la zona para implementar protocolos de atención ante el avistamiento.

Las autoridades acordonaron el área y solicitaron a la población mantener distancia, evitar ruidos y no intentar interactuar con el animal. Aunque el elefante marino parece en aparente buen estado de salud, puede reaccionar de forma defensiva si se siente amenazado.

¿Por qué es un evento inusual?

Los elefantes marinos no son habitantes comunes de las costas nayaritas. Estas especies suelen pasar la mayor parte de su vida en alta mar y solo arriban a la orilla para descansar, mudar su pelaje o recuperarse tras largos periodos en el océano.

Aunque se han documentado avistamientos ocasionales de estos mamíferos en México en años anteriores, su presencia sigue siendo considerada excepcional en las playas del Pacífico mexicano.

Recomendaciones para el público

Autoridades ambientales exhortan a:

Mantener una distancia segura del animal.

No tocar ni alimentar a la fauna silvestre.

Reportar cualquier observación similar a las autoridades para garantizar la seguridad del animal y de las personas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL