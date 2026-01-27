SSP y Defensa desactivan palenque clandestino en Zamora, Michoacán

Resultado de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional, junto con la Policía Municipal de Zamora, desactivaron un palenque clandestino donde se realizaban peleas de gallos.

Fue en un inmueble ubicado en la localidad de Ario de Rayón de este municipio donde, producto de las tareas de vigilancia, fue identificado este evento considerado ilegal en la entidad.

De manera pacífica, efectivos de la Guardia Civil, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Policía local desalojaron a los más de 250 asistentes; la actividad quedó suspendida en el momento y el operativo concluyó sin detenidos.

La SSP recuerda a la población que los palenques clandestinos están prohibidos en Michoacán, por lo que exhorta a reportar estos eventos a las líneas 911 Emergencias y 089 para denuncia anónima.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR