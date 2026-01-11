Plan Michoacán ya muestra resultados en becas, infraestructura y salud: Ramírez Bedolla

Desde Lázaro Cárdenas, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ya presenta resultados concretos en materia de educación, infraestructura y salud, como parte de una estrategia integral para el desarrollo del estado.

Durante su mensaje, el mandatario estatal agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el impulso al plan y señaló:

“De manera especial quiero agradecerle a la presidenta Claudia Sheinbaum por el Plan Michoacán por la paz y la justicia”.

Ramírez Bedolla destacó que uno de los primeros avances es la beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes universitarios y de tecnológicos públicos, la cual, dijo, “ya tiene más de 50 mil beneficiarios” y está destinada a apoyar el transporte de jóvenes que cursan estudios superiores.

Presidenta, gracias por su apoyo incondicional y por priorizar el bienestar de las familias michoacanas a través de la atención a las causas y los Programas del Bienestar. Desde el puerto de Lázaro Cárdenas se lo decimos con convicción: ¡No está sola! Seguiremos trabajando en…

En materia de infraestructura carretera, el gobernador adelantó el inicio de una obra estratégica para la entidad:

“Muy pronto, en los próximos meses, en los próximos días, va a iniciar la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI”.

Señaló que el Plan Michoacán no se limita a una sola área, sino que contempla acciones coordinadas en distintos sectores, al subrayar que “es un plan integral, es un plan que atiende la infraestructura, el empleo, la educación, la salud”.

En el rubro de salud, Ramírez Bedolla anunció que, como parte del plan, se construirá un nuevo hospital del IMSS-Bienestar en Lázaro Cárdenas, además de acciones para fortalecer la atención médica en el estado.

Sobre este tema, el director general del IMSS, Zoé Robledo, detalló que el Plan Michoacán contempla 41 acciones en 23 municipios, con una inversión cercana a 12 mil millones de pesos, y destacó que en Lázaro Cárdenas se destinarán 660 millones de pesos.

🔔 Feliz domingo, amigas y amigos. Vamos rumbo a Michoacán para acompañar a la presidenta de México, pero antes queremos compartirles algo extraordinario que ocurrió hace apenas unos días en @Tu_IMSS.

Precisó que ya inició la rehabilitación integral del Hospital General de Zona número 12, con ampliación de áreas como urgencias, hemodiálisis, banco de sangre, quimioterapia y unidades de cuidados intensivos, además de la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar y un Centro de Educación y Cuidado Infantil.

En materia de infraestructura carretera, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, informó que dentro del Plan Michoacán se avanza en la autopista Uruapan–Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, a la que calificó como una vía “nueva, vital y adelante”.

Detalló que este año iniciará la construcción del tramo Uruapan–Nueva Italia, el cual estará concluido en diciembre de 2026, adelantando un año el calendario original. “Esto estaba programado para 2027, estamos comprometiéndonos a terminar en 2026”, señaló, tras explicar que se trata de un compromiso solicitado por la presidenta para acelerar los trabajos.

Asimismo, anunció el inicio de los trabajos del tramo Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, con una extensión total de 146 kilómetros, lo que permitirá unir por esta vía Morelia con el puerto de Lázaro Cárdenas.

Precisó que la obra se ejecutará en tres etapas a lo largo de cuatro años e implicará la modernización de la carretera de dos a cuatro carriles, con camellón central. Agregó que los trabajos ya comenzaron en ambos frentes, desde Nueva Italia y desde Lázaro Cárdenas, donde “ya van a poder ver máquinas que están iniciando los despalmes”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia forma parte de una estrategia integral para atender la inseguridad en el estado, al combinar la atención a las causas, el desarrollo económico y el fortalecimiento de la seguridad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población.

Programas para el Bienestar. Lázaro Cárdenas, Michoacán

