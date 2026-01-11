Ramírez Bedolla destaca resultados en educación, salud e infraestructura por el Plan Michoacán

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya presenta los primeros resultados en materia educativa, de infraestructura y salud, para prevenir la violencia y recobrar el bienestar del estado con acciones de atención a las causas, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante la visita de la mandataria federal al puerto de Lázaro Cárdenas, donde entregó tarjetas de los Programas para el Bienestar, Bedolla le agradeció por apoyar a Michoacán a través de esta estrategia que involucra a todos los sectores, y por ser la principal defensora de la soberanía nacional. “No estás sola”, le manifestó.

Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza entrega de tarjetas de los Programas para el Bienestar en Michoacán. ı Foto: Cortesía

Ramírez Bedolla informó que la Beca Gertrudis Bocanegra, única para el estado para apoyar a los jóvenes universitarios con mil 900 pesos bimestrales para gastos de transporte, ya tiene más de 50 mil beneficiados ; mientras que en materia de infraestructura, anunció que en breve iniciará la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI.

En salud, el mandatario estatal dio a conocer que se renovará completamente el Hospital IMSS Bienestar de Lázaro Cárdenas, para brindar servicios de calidad a las familias de este municipio.

Por su parte, Sheinbaum detalló que con la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se brinda atención a las causas, por ello se impulsan los programas para el campo, el programa Sembrando Vida, precios especiales para productores de maíz y lenteja, se aumenta la electrificación en todo el estado, el internet gratuito, mayor turismo, desarrollo turístico y se cuenta más beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán. ı Foto: Cortesía

Además, refirió que con este plan se fortalece la estrategia de seguridad y se construyen nuevas carreteras, caminos rurales, más preparatorias en la entidad para atender a los jóvenes, así como la implementación de la Beca Gertrudis Bocanegra, se avanza con los Planes de Justicia para los Pueblos Originarios y se construyen más hospitales y viviendas.

Informó que durante la visita al puerto de Lázaro Cárdenas, se realizó una supervisión a la Planta Fertinal, que se encontraba abandonada y que se recuperó durante el sexenio pasado. Ahora, produce una parte importante del fertilizante que se distribuye a los pequeños productores del campo mexicano.

Asistieron las y los titulares de las secretarías de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; de Energía, Luz Elena González Escobar; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; las y los directores generales del IMSS, Zoé Robledo Aburto; del Fonacot, Sebastián Ramírez Mendoza; la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, Leticia Ramírez Amaya; el coordinador general de los Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; el alcalde de Lázaro Cárdenas, Manuel Esquivel Bejarano; personas beneficiadas de los programas del Bienestar; entre otras autoridades federales, estatales y municipales.

cehr