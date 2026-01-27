Vinculan a proceso a seis y a una persona moral por incendio de Waldo’s en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora vinculó a proceso a seis personas y a Waldo’s en calidad de persona moral por el incendio en una de sus sucursales en Hermosillo el pasado 1 de noviembre, que dejó 24 personas fallecidas y 15 heridas.

Así lo informó la dependencia a través de un comunicado, en donde destacó que, tras considerar que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal en contra de los imputados, se decidió la vinculación a proceso para seis de los ocho procesados.

Incendio en tienda de Hermosillo deja varios muertos y heridos. ı Foto: X, @emeequis

En el documento, la Fiscalía explicó que, tras un análisis de pruebas, se acreditó la probable responsabilidad de los imputados por los delitos de homicidio, diversos tipos de lesiones, daños y aborto, todos cometidos a título culposo, además de incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos.

Además, a una persona, identificada como la representante legal de la empresa, se le dictó prisión preventiva justificada. Mientras que los otros cinco imputados continuarán el proceso bajo medidas cautelares en libertad.

FGJES obtiene vinculación a proceso en contra de seis personas y la persona moral de la tienda Waldos por siniestro en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 26 de enero de 2026.-En relación a la continuación de la audiencia celebrada este día en la cual se atiende el asunto del… pic.twitter.com/FE8iO7GkRB — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 27, 2026

Junto a estos imputados se encuentra la empresa Waldo’s en calidad de persona moral, lo cual podría derivar en sanciones económicas o clausura.

En contraste, el juez determinó no vincular a proceso a dos detenidos, si bien la Fiscalía informó que apelará esta decisión para uno de ellos.

El Juez determinó que las personas vinculadas continúen el proceso bajo medidas cautelares en libertad, imponiéndoles como obligación la presentación periódica, exhibición de garantía económica y la prohibición de salir del estado, excepto por el representante legal de la empresa, a quien el Juez consideró procedente la prisión preventiva justificada Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora



Finalmente, la Fiscalía estatal informó que se otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía reitera su compromiso con las víctimas y sus familias, para brindarles el acceso a la justicia Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora



La vinculación a proceso de las seis personas y de Waldo’s como persona moral ocurre después de un procedimiento judicial que se ha extendido por meses, que ha sido seguido de cerca por la ciudadanía sonorense por el impacto de los hechos y porque algunos de los presuntos implicados han sido puestos en libertad.

Así ocurrió en diciembre cuando, tras una audiencia inicial, siete detenidos fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am