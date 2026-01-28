Carlos Torres, exesposo de gobernadora de Baja California, responde a acusaciones de narcotráfico

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, respondió este miércoles a las acusaciones que lo vinculan con una red de tráfico de armas, lavado de dinero y narcotráfico.

“ No soy el criminal que algunos han construido en redes ”, sostuvo a través de un mensaje en video, al señalar que las “suposiciones” y “rumores” que pesan sobre su persona son anónimas.

El pasado 21 de enero, una investigación de N+ Focus reveló la presunta participación de Carlos Torres en una red criminal, supuestamente liderada por su hermano, Luis Alfonso Torres Torres. Lo anterior, al citar una carpeta de investigación derivada de una denuncia anónima ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En su mensaje, Carlos Torres se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades , al insistir en su inocencia y enfatizar que “la verdad necesita pruebas, y va a llegar”.

“Si hay una investigación, que se investigue. Si hay pruebas, que se presenten. Así es como funciona la justicia. Yo no estoy por encima de la ley y no me voy a esconder”, aseveró.

La semana pasada, la gobernadora Marina del Pilar reconoció que la FGR investiga a su exesposo, y se dijo confiada en que “se van a esclarecer los hechos”.

“Decirles que Carlos [Torres] ya emitió un posicionamiento. Yo estoy convencida que la Fiscalía General de la República es una institución muy seria, que va a ser una investigación a profundidad y se van a esclarecer los hechos, se va a determinar”, declaró durante su conferencia de prensa semanal.

El 10 de mayo de 2025, Carlos Torres reconoció la revocación de su visa, una medida que, dijo en ese entonces, respondía a “disposiciones internas” del Departamento de Estado de Estados Unidos, y no a alguna investigación o señalamiento en su contra.

Meses después, en octubre de 2025, la gobernadora Marina del Pilar informó que ambos se encontraban en proceso de divorcio, sin ofrecer detalles sobre los motivos.

cehr