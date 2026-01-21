Gobernadora de Baja California confirma investigación de la FGR contra su exesposo Carlos Torres

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó este miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a su exesposo, Carlos Torres Torres y aseguró “que se van a esclarecer los hechos”.

Durante su conferencia de prensa semanal, la mandataria se dijo convencida de que la FGR “va a ser una investigación a profundidad” para esclarecer los hechos, luego de que una investigación de N+ Focus reveló la presunta participación de Carlos Torres en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero, presuntamente liderada por su hermano, Luis Alfonso Torres Torres.

“Decirles que Carlos [Torres] ya emitió un posicionamiento. Yo estoy convencida que la Fiscalía General de la República es una institución muy seria, que va a ser una investigación a profundidad y se van a esclarecer los hechos, se va a determinar”, declaró al respecto Marina del Pilar.

Añadió que la carpeta de investigación citada por N+ Focus es la misma que tiene la FGR contra su exesposo, derivada de una denuncia anónima.

“¿Si conocía esa denuncia? Todos la conocíamos. Ustedes también la conocían, se trata del mismo tema de aproximadamente hace un mes, mes y medio, donde salieron unos citatorios filtrados y demás, que estuvieron en medios de comunicación, es la misma carpeta de una denuncia anónima, pero la Fiscalía [General de la República] tiene la amplia responsabilidad de investigar cualquier denuncia, así se trate de denuncias anónimas”, aseveró.

El 10 de mayo de 2025, Carlos Torres reconoció la revocación de su visa, una medida que, dijo en ese entonces, respondía a “disposiciones internas” del Departamento de Estado de Estados Unidos, y no a alguna investigación o señalamiento en su contra.

Meses después, en octubre de 2025, la gobernadora Marina del Pilar informó que ambos se encontraban en proceso de divorcio, sin ofrecer detalles sobre los motivos.

