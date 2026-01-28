Investigan desaparición de al menos diez trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa

Autoridades estatales y federales mantienen abiertas diversas líneas de investigación por la desaparición de un grupo de trabajadores vinculados a una operación minera en el municipio de Concordia, en la zona sur del estado de Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que se inició una carpeta de investigación tras recibir los reportes de no localización de al menos diez personas, entre ellas ingenieros, personal técnico y elementos de seguridad privada que laboraban en una mina ubicada en dicha zona.

De acuerdo con la información oficial, los hechos habrían ocurrido el pasado 23 de enero, cuando se perdió contacto con los trabajadores.

Como parte de las acciones institucionales, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas activó fichas de localización y trabaja de manera coordinada con corporaciones de seguridad estatales y federales para recabar información que permita dar con el paradero de los desaparecidos.

Las autoridades han señalado que las investigaciones continúan en curso y que, por el momento, no se ha confirmado públicamente el móvil del hecho ni la identidad de los posibles responsables.

De manera paralela, la empresa minera de origen canadiense Vizsla Silver Corp., para la cual laboraban varios de los trabajadores, informó que se encuentra colaborando con las autoridades y brindando apoyo a las familias, además de reforzar medidas de seguridad en sus operaciones en la región. La compañía confirmó que el número de personas afectadas corresponde a diez trabajadores.

Fuentes oficiales indicaron que la desaparición se investiga como una posible privación ilegal de la libertad; sin embargo, subrayaron que no se descarta ninguna línea de investigación mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. Las autoridades han evitado proporcionar mayores detalles para no entorpecer el proceso.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que ayude a la localización de las personas desaparecidas, se comunique de forma anónima a los canales oficiales, mientras continúan los operativos y las investigaciones para esclarecer los hechos.

