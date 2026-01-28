Reportan arresto de dos personas por masacre en Salamanca

Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en la masacre registrada en Salamanca, Guanajuato, donde once personas perdieron la vida durante un ataque armado en una cancha de futbol.

De acuerdo con fuentes de seguridad estatal, los detenidos estarían vinculados al Cártel de Santa Rosa de Lima, uno de los grupos criminales con presencia histórica en la región.

Las detenciones se realizaron tras un operativo en la comunidad de San Antonio de los Morales, en el municipio de Juventino Rosas, colindante con Salamanca.

En esta movilización también fue asegurada una mujer y se recuperaron tres vehículos, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado si estos bienes están directamente relacionados con el ataque.

