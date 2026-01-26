Hay investigaciones avanzadas por masacre en Salamanca, afirma Secretario de Gobierno de Guanajuato

El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, afirmó que hay investigaciones avanzadas por el multihomicidio en Salamanca, que se registró este domingo.

Al mediodía de este lunes, Jiménez Lona; el fiscal General de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, y el alcalde de Salamanca, César Prieto. Gallardo se reunieron en las instalaciones del C4, para avanzar en el reforzamiento de seguridad en el Ayuntamiento.

Ante los graves hechos ocurridos ayer en la comunidad de Loma de Flores, respondemos con coordinación, estrategia y trabajo. Por indicaciones de la Gobernadora @LibiaDennise fortalecemos la colaboración con la Fiscalía, las autoridades federales y con el municipio de… pic.twitter.com/FPkaCpOLE0 — Jorge Jiménez Lona (@jorgelona1) January 26, 2026

Tras la reunión, el Gobierno local publicó un video en el que los tres funcionarios se refirieron a las investigaciones.

TE RECOMENDAMOS: Beneficios para potosinos Acerca Ricardo Gallardo más salud y movilidad sin límites a Ciudad Valles

🚨 Guanajuato refuerza seguridad tras multihomicidio en Salamanca



El secretario de Gobierno, el fiscal y el alcalde se reunieron para coordinar acciones tras el ataque en Loma de Flores. Jorge Jiménez Lona advirtió: “Esto no quedará impune”. La Fiscalía confirmó que las… pic.twitter.com/CAeI5dS9K3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 26, 2026

Por su parte, el Secretario de Gobierno aseguró que el multihomicidio registrado en la tarde del domingo en la comunidad Loma de Flores no quedará impune.

“Mandar un mensaje contundente que esto no puede quedar impune”, dijo.

El alcalde César Prieto Gallardo agradeció el apoyo de las secretarías de Gobierno y de Paz y de la Fiscalía de Guanajuato.

“Salamanca es un municipio muy importante en nuestro país que atraviesa una situación complicada que se ha estado trabajando, pero que esta mesa de trabajo, pues nos va a permitir reforzar todavía más la seguridad y garantizar que se vaya construyendo en conjunto con la ciudadanía, esa paz que todos nos merecemos”, dijo.

Por su parte, el Fiscal Gerardo Vázquez dijo que hay investigaciones avanzadas en el tema.

“La Fiscalía trabaja por el Estado Derecho, y que la investigación hoy tiene líneas seguras. Esperamos darle cuentas a la ciudadanía lo más pronto posible”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR