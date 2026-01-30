CFE programa apagón masivo este 30 de enero de 2026: conoce las zonas, horarios y recomendaciones

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó la realización de cortes de energía eléctrica programados en varios estados del país este viernes 30 de enero de 2026, como parte de los trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica, así como para prevenir fallas mayores en el futuro.

¿Cuándo y por qué ocurre el apagón?

Este apagón no es resultado de una falla espontánea, sino de suspensiones temporales del servicio anunciadas con anticipación por la CFE.

La empresa estatal ha informado que estas interrupciones son necesarias para realizar labores de mantenimiento en líneas y equipos, como el cambio de postes o la instalación de conductores de media tensión que ya han cumplido su vida útil.

Estás son las zonas afectadas y horarios

En el estado de Guerrero en la región de Costa Chica con horario de 04:00 a 09:00 horas

Municipios y localidades afectadas: Copala, Cuautepec, Jalapa, Ometepec, Tlacochistlahuaca, Las Vigas, Llano de la Barra, Huehuetán, El Tamarindo, La Libertad, El Cuije, El Pitahayo, Cuajinicuilapa, Maldonado, San Nicolás, Punta Maldonado, Santiago Tapextla, Llano Grande, Tierra Blanca, Piedra Ancha, Zacoalpan, Pueblo Tierra Colorada, Guadalupe Victoria, Arroyo Parotas, Plan Juste, Atrixco, San Francisco, Las Peñas, El Salto, El Pabellón, San José La Palma, Cuatro Bancos, Máquina de Nexpa, El Tejoruco, Playa Larga, Las Ánimas, Boca del Río, San José Las Flores, Estero Verde, Barranca Prieta y Arroyo de Limón, entre otras.

Este corte está diseñado para permitir trabajos de mantenimiento que contribuyan a mejorar la calidad del voltaje y la confiabilidad del suministro.

En el estado de Sinaloa, los Mochis en el Municipio de Ahome en un horario de 10:00 a 13:00 horas

Colonias afectadas:

Tabachines 1

Fovissste 4

Jiquilpan 2

En esta ciudad del norte de Sinaloa, la CFE precisó que el corte permitirá el reemplazo de un poste deteriorado y la instalación de un nuevo conductor de media tensión en el circuito de la subestación “Los Mochis Uno”, trabajos que requieren desenergizar la red para la seguridad de las cuadrillas técnicas.

Recomendaciones para la población

Ante este tipo de cortes programados, se recomienda a los usuarios:

Cargar dispositivos electrónicos (teléfonos, tabletas, laptops) antes del horario de suspensión.

Desconectar aparatos electrónicos sensibles para protegerlos de posibles variaciones de voltaje al restablecer la energía.

Planear actividades cotidianas teniendo en cuenta las horas sin suministro para evitar contratiempos.

Contactar a la CFE al 071 o a través de la aplicación “CFE Contigo” para aclarar dudas o reportar incidencias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL