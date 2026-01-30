Indagan el plagio de ingenieros de empresa minera en Sinaloa

LA FISCALÍA General del Estado de Sinaloa dio a conocer que abrió una carpeta de investigación por la desaparición de 10 trabajadores de la minera de origen canadiense Vizsla Silver Corp.

De acuerdo con versiones de los familiares, los mineros fueron secuestrados por personas armadas mientras se hospedaban en la zona serrana del municipio de Concordia, en Sinaloa.

La fiscalía del estado explicó que, derivado del reporte recibido el 24 de enero a través del número de emergencias 911, realizado por la apoderada legal de la empresa minera ubicada en el municipio de Concordia, se activaron de manera inmediata los protocolos y acciones institucionales pertinentes.

El Tip: EL MUNICIPIO de Concordia cargó la tasa de desaparición más alta de Sinaloa en 2025, con 96.4 delitos por cada 100 mil habitantes.

Agregó que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la institución de procuración de justicia ha mantenido coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales, incluidas la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Sinaloa y la Secretaría de la Defensa Nacional, para la implementación de operativos de búsqueda y la realización de diversas diligencias de investigación encaminadas a la localización de las personas.

Como parte de estas acciones, el 27 de enero pasado se llevó a cabo una diligencia de cateo, debidamente autorizada por la autoridad judicial competente.

El miércoles anterior, la empresa Vizsla Silver se manifestó al respecto y confirmó que 10 de sus trabajadores fueron secuestrados del sitio en el que desarrolla un proyecto en el municipio de Concordia, Sinaloa.

7 de las víctimas de desaparición son originarios de Hermosillo

La empresa afirmó que su prioridad inmediata es salvaguardar la seguridad y el bienestar de las personas involucradas en estos hechos. En ese sentido, como medida preventiva se determinó suspender de inmediato algunas actividades en el sitio del proyecto, mientras se desarrollan las investigaciones.

Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) mostró su preocupación por el secuestro de los 10 profesionales de la industria minera, por lo que pidió al Gobierno de Sinaloa su pronta intervención, a efecto de que las instancias competentes realicen las acciones necesarias que permitan su regreso con bien.