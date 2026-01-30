Marina del Pilar agradece apoyo de Sheinbaum para Baja California

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, extendió un agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el apoyo brindado al estado por medio del desarrollo de diversos proyectos federales que han abonado a garantizar el abasto de agua potable, de energía y otros rubros,

Al participar en la conferencia presidencial con motivo de la gira que este viernes realiza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que ha habido amplia colaboración entre los tres niveles de gobierno.

“Hoy queremos dejar claro que esta coordinación entre la Federación y el Estado se traduce en obras, en derechos y resultados que se sienten en la vida diaria de los ciudadanos. Nuestros siete municipios y Mexicali, Ensenada, Tecate, playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe tienen algo que agradecerle”, dijo.

Entre las obras por las que agradeció se encuentra el Viaducto Elevado que este viernes se inicia, así como la planta desaladora con la que se abonará a garantizar el abasto de agua potable a la población.

En materia de salud, subrayó que se ha fortalecido la capacidad para brindar servicios a los bajacalifornianos.

Sobre todo, remarcó el proyecto de los paneles de solar que ha llevado a reducir el consumo y gasto de energía en las zonas de calor extremo.

Subrayó que los homicidios dolosos bajaron más de 40 por ciento en la entidad y aseguró que la misma tendencia a la baja se ha observado en los delitos de alto impacto.

Pese a los resultados, comentó que aún “tenemos mucho que hacer”, respecto de lo cual mencionó el plan para combatir la extorsión, lo cual es una de las prioridades a nivel nacional.

En otro punto, destacó que su estado es en el que se realizan más decomisos de drogas y otros insumos criminales.

Al hablar de los programas sociales, mencionó que esto no puede depender del “ánimo” de nadie, ya que se trata de derechos ganados por la población.

