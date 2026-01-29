Baja California, entre los estados con más detenciones y aseguramientos: Marina del Pilar.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, informó que la entidad se ha posicionado entre los estados con mayor número de detenciones y aseguramientos relacionados con la delincuencia organizada, gracias a una estrategia de seguridad basada en inteligencia, tecnología y coordinación interinstitucional.

“Hemos logrado resultados importantes, contamos con un modelo de seguridad basado en inteligencia y basado en coordinación”, afirmó la mandataria, al destacar también la prioridad que se ha dado a la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social.

Durante su mensaje, Marina del Pilar subrayó que los esfuerzos coordinados entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado han permitido alcanzar aseguramientos históricos:

4,600 detenciones de generadores de violencia durante 2025.

1,511 armas de fuego aseguradas.

Más de 151,000 cartuchos y 6,000 cargadores decomisados.

41 toneladas de metanfetamina, 23 toneladas de marihuana, 5 toneladas de cocaína, 182 kg de fentanilo y 166 kg de heroína asegurados.

Desmantelamiento de 7 laboratorios, 133 plantíos y 237 tomas clandestinas.

“Somos uno de los estados con más aseguramientos, con más decomisos de todo México, de todo nuestro país”, enfatizó, al remarcar el impacto directo de estas acciones en las estructuras del crimen organizado.

La gobernadora informó que, de 2025 a 2026, se ha logrado la detención de 27 objetivos prioritarios, identificados como generadores de violencia en Baja California.

“Estos objetivos prioritarios han sido sujetos que han generado violencia en Baja California y que se ha logrado su detención a través justamente de inteligencia… y que hoy están tras las rejas”, señaló.

En ese sentido, reiteró el compromiso de su gobierno con el Estado de derecho, “en Baja California, les reiteramos, no hay impunidad, y quien cometa un delito enfrentará las consecuencias y se tendrá que enfrentar a la ley”.

Asimismo, subrayó que la Secretaría de Seguridad cuenta hoy con mayor capacidad técnica, tecnológica y de inteligencia, lo que ha permitido hacer más eficaz el combate al delito, “nuestra secretaría debe de tener los instrumentos tecnológicos suficientes y necesarios para poder tener más inteligencia a la hora de combatir el delito y el crimen”, concluyó.

JVR