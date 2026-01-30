Homicidios en BC bajan 42%, destaca Gobierno de Sheinbaum

Desde el inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el número de homicidios cometidos dentro del estado de Baja California ha descendido 42 por ciento.
En el marco de la gira presidencial a esta entidad, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso que el promedio diario pasó de 7.13 a 4.03 asesinatos entre septiembre de 2024 a diciembre de 2025.
En cuanto a víctimas, Marcela Figueroa expuso que la tendencia también es a la baja, con una reducción del 28 por ciento, al pasar de 6.5 en 2024 a 4.7 en 2025, lo que ubica a este último con los indicadores más bajos desde 2018.
Respecto a los delitos de alto impacto, Marcela Figueroa expuso una disminución del 38 por ciento, luego de que el promedio diario fue de 10.4 a 6.4. Al desglosarlo de manera anual, destacó una baja de 32 por ciento entre los últimos dos años.
No obstante, se observó que entre 2024 a 2025, de los nueve delitos considerados de alto impacto, el único que no ha mostrado ni alzas ni bajas es el secuestro debido a que en dos años no ha habido ninguno.
Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, expuso que en este periodo se han llevado a cabo 320 mesas de paz a nivel estatal.
Derivado a las jornadas de Sí al desarme, sí a la paz, expuso que se intercambiaron más de 400 armas de fuego.
