Tamaulipas refuerza acciones preventivas ante inicio de la Temporada de Incendios Forestales 2026.

Con la firme intención de salvaguardar los bosques y selvas del estado, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, en coordinación con dependencias estatales y federales, dio el banderazo de arranque a la Temporada de Incendios Forestales 2026, reafirmando el compromiso del Gobierno con la protección de los ecosistemas forestales y la seguridad de la población.

Durante el evento, el titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, destacó que el principal objetivo de esta estrategia es fortalecer la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, mediante la implementación de acciones estratégicas de prevención y combate de incendios forestales, a fin de disminuir los efectos adversos en la población y en los recursos naturales de la entidad.

Dijo que gracias al liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya permite que esta campaña contempla el despliegue oportuno de elementos combatientes y equipo especializado, lo que permitirá una respuesta eficaz ante cualquier contingencia, optimizando los recursos humanos y materiales disponibles.

Asimismo, Varela Flores señaló que el arranque oficial de la Temporada de Incendios Forestales 2026 marca el inicio de las operaciones conjuntas, fungiendo como el mecanismo formal para convocar, organizar y coordinar a los combatientes forestales, así como para establecer un despliegue estratégico que garantice una intervención rápida y eficiente ante los siniestros que pudieran presentarse.

“La suma de su experiencia, su vocación de servicio y el trabajo especializado del personal que integra el Comité Estatal de Manejo del Fuego nos permite enfrentar este reto con mayor eficacia. A través de estrategias conjuntas y del uso inteligente de nuestros recursos podremos disminuir los efectos adversos en nuestra población y en nuestros ecosistemas”, manifestó.

Al evento también se dieron cita Karina Lizeth Saldívar Lartigue, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Juan AntonioLópez Hernández, en representación del coordinador general de Protección Civil; Carlos Argueta Spínola, titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la CONAFOR en Tamaulipas; Capitán Primero JuanCarlos Miguel López en representación del General de Brigada Estado Mayor, Jesús Adolfo Amparan Hernández; Horacio del Ángel Castillo, titular de la SEMARNAT en Tamaulipas, además de los alcaldes de González, El Mante, Jaumave, Tula, Soto la Marina y brigadistas.

