Vinculan a proceso a ‘El Botox’ por homicidio del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán

"El Botox", bajo custodia de autoridades federales, en fotografía de archivo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán obtuvo la vinculación a proceso de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, por su presunta participación en el homicidio calificado del dirigente limonero Bernardo Bravo, ocurrido el 19 de octubre de 2025.

La audiencia inicial se llevó a cabo de manera virtual, debido a que el imputado se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México.

Durante la diligencia, el Ministerio Público presentó “datos de prueba científicos, idóneos y suficientes en calidad y cantidad”, con los cuales el juez consideró acreditada la probable responsabilidad de “El Botox” en los hechos.

El órgano jurisdiccional impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía michoacana, el homicidio de Bernardo Bravo se inscribe en “un contexto de violencia que impactó directamente a productores y liderazgos del sector citricultor”, por lo que su esclarecimiento fue considerado “una prioridad institucional” para garantizar condiciones de legalidad y seguridad en las regiones productivas del estado.

César Alejandro “N” fue capturado el pasado 22 de enero durante un operativo interinstitucional realizado en el municipio de Buenavista.

Posteriormente, autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en reclusión, ya que el imputado se encontraba privado de la libertad por otros hechos.

La FGE de Michoacán reiteró su compromiso de actuar con firmeza, rigor técnico y apego estricto a la legalidad para investigar los delitos que atentan contra la vida, la seguridad y la actividad productiva, garantizando el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos.

