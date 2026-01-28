‘El Botox’ suma orden de aprehensión por homicidio de empresario limonero

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó este miércoles una orden de aprehensión en reclusión contra César “N”, alias “El Botox”, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado del empresario limonero Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido el 19 de octubre de 2025, informaron autoridades estatales en un comunicado oficial.

La diligencia se realizó directamente en el interior del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, donde “El Botox” se encuentra recluido tras su detención el pasado 22 de enero durante un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales.

"El Botox" es trasladado al penal El Altiplano, tras audiencia de vinculación a proceso. ı Foto: Cuartoscuro / X, @OHarfuch / La Razón

De acuerdo con la Fiscalía, las indagatorias ministeriales reunieron datos de prueba suficientes para solicitar el mandato judicial por homicidio calificado.

Las investigaciones apuntan a que “El Botox”, identificado como líder de la célula criminal “Los Blancos de Troya”, ordenó y participó directamente en la muerte de Bravo tras citarlo en un rancho de la comunidad de Cenobio Moreno, en Apatzingán.

Bernardo Bravo Manríquez se desempeñaba como presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, y su asesinato generó alarma en el sector agrícola de la entidad, donde productores de limón han denunciado extorsiones, amenazas y violencia por parte de grupos del crimen organizado.

“Hemos logrado acreditar mediante peritajes técnicos y análisis de evidencia que la probable participación de ‘El Botox’ en el homicidio forma parte de conductas delictivas que impactaron directamente a los productores de la región”, detalló la FGE en su comunicado.

Adicionalmente, las autoridades señalaron que esta orden de aprehensión se suma a múltiples mandamientos judiciales vigentes en contra de César “N” desde años anteriores por delitos que incluyen extorsión agravada, secuestro, homicidio calificado e intento de homicidio, muchos de ellos dirigidos contra actores del sector agropecuario.

Hasta el momento, “El Botox” no ha sido vinculado oficialmente a proceso por este homicidio, ya que la solicitud para ejecutar la orden de aprehensión por el asesinato de Bravo apenas se presentó ante un juez local y su resolución podría tardar algunos días más.

MSL