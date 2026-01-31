Caen tres presuntos responsables de ataques armados en Acapulco

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero) informó la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de tres personas identificadas como Eduardo “N”, Isaac “N” y Latif “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de ataques a la paz pública y tentativa acabada de homicidio, en agravio de cinco víctimas, en hechos ocurridos en el municipio de Acapulco de Juárez.

De acuerdo información oficial, la detención se llevó a cabo como resultado de un operativo coordinado entre la FGE Guerrero y fuerzas federales y estatales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal de Guerrero (SSPGro).

Las investigaciones ministeriales establecen que los ahora imputados estarían relacionados con un violento incidente registrado el pasado 28 de enero de 2026, en las inmediaciones del río de La Sabana, específicamente en una zona dedicada a la extracción de arena.

En ese sitio, presuntamente incendiaron varias máquinas retroexcavadoras y posteriormente realizaron disparos con armas de fuego contra personas que se encontraban en el lugar, poniendo en riesgo su integridad física y generando una situación de alarma pública.

Como consecuencia de estos hechos, cinco personas resultaron víctimas de la agresión armada, lo que motivó la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía estatal.

Tras su captura, Eduardo “N”, Isaac “N” y Latif “N” serán puestos a disposición de la autoridad judicial que los requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a lo establecido en la ley y bajo los principios del debido proceso.

La FGE Guerrero precisó que será durante la audiencia inicial cuando se formulen las imputaciones y se definan las medidas cautelares que correspondan.

En su mensaje, la Fiscalía reiteró su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional con corporaciones de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de combatir los delitos de alto impacto que afectan la seguridad y la paz social en la entidad, particularmente en el puerto de Acapulco, una de las zonas prioritarias en materia de seguridad.

MSL