Conductor atropella a hombre a intenta huir arrastrándolo en el parabrisas, en Acapulco | VIDEO

Automóvil arrastra a conductor atorado en su parabrisas por varios metros, en Acapulco, Guerrero.

Un conductor atropelló a un hombre e intentó darse a la fuga mientras arrastraba a la víctima, que quedó atascada encima de su parabrisas, en las calles de Acapulco, Guerrero.

En redes sociales se difundió un video en donde se aprecia cómo un automóvil gris, un Chevrolet Malibú, atropella a un transeúnte sobre la avenida Farallón del Obispo, en Acapulco, a plena luz del día y rodeado de gente.

Aunque las personas que presenciaron los hechos intentaron gritarle al conductor para que se detuviera, éste no hizo caso y, aún con la víctima encima de su vehículo, siguió avanzando varios metros.

🚨 Conductor atropella y arrastra a un hombre en Acapulco.



Un hombre fue atropellado por un Chevrolet Malibu sobre la avenida Farallón del Obispo, cerca de la glorieta de la Diana Cazadora en Acapulco. El conductor intentó huir arrastrando a la víctima sobre el parabrisas hasta… pic.twitter.com/Hb7lzo4jkk — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 31, 2026

En la grabación, se mira a la persona atropellada encima del vehículo, atascado en el parabrisas, visiblemente alterado. En el fondo, se escuchan gritos de: “¡No, hijo, no!” y “¡No te muevas, pérese’!”.

También, se escuchan fuertes gritos, presumiblemente de la persona atropellada. Aunque no se distingue con claridad, parece que grita: “¡Auxilioooo!”.

El video se corta y no se distingue en qué terminó la situación, si bien se aprecia que el vehículo alcanza a avanzar varios metros a lo largo de la avenida, lejos de la gente. Se desconoce qué pasó después.

De acuerdo con reportes, elementos de seguridad vieron la escena e interceptaron al automovilista, a quien detuvieron.

Persona atropellada sufrió varias heridas. ı Foto: Redes sociales

En ese momento, rescataron a la persona atropellada, a quien atendieron paramédicos y trasladaron a un hospital para que recibiera la atención médica pertinente.

Asimismo, medios locales compartieron fotografías de las heridas que presumiblemente recibió la persona atropellada. En las imágenes se aprecian heridas en los pies, y los tenis blancos manchados de sangre.

Según los reportes locales, estos hechos son investigados por las autoridades de Acapulco, si bien no se ha emitido alguna comunicación oficial por este incidente.

