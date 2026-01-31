Había recompensa por él

Detienen en Puebla a ‘El Goku’, objetivo prioritario por homicidio en Acapulco

La FGE de Guerrero informó la detención en Puebla de Luis “N”, alias “El Goku”, señalado como generador de violencia y acusado de homicidio calificado en Acapulco

Detención de “El Goku”, señalado como generador de violencia en Acapulco.
Detención de “El Goku”, señalado como generador de violencia en Acapulco. Foto: FGE Guerrero
Por:
La Razón Online

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó la detención de Luis “N”, alias “El Goku” o “El Sargento”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en el municipio de Acapulco de Juárez.

A través de un comunicado, la FGE informó que el arresto se realizó en el estado de Puebla, donde autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, como resultado de un operativo coordinado entre instancias federales y estatales.

Detención de “El Goku”, señalado como generador de violencia en Acapulco.
Detención de “El Goku”, señalado como generador de violencia en Acapulco. ı Foto: FGE Guerrero

En la acción participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las fiscalías de Puebla y Tlaxcala, así como con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, se detalla en el documento.

TE RECOMENDAMOS:
Policías municipales intentan detener a conductor de tráiler; éste les dispara e intenta huir.
Embiste varios vehículos

Conductor de tráiler dispara contra policías e intenta huir en Los Reyes, La Paz, Edomex | VIDEO

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido estaría relacionado con un homicidio ocurrido el 2 de mayo de 2010 en la colonia La Mira, en el puerto de Acapulco.

Las indagatorias señalan que la víctima habría sido privada de la vida mediante el uso de un arma punzocortante, según establecieron las autoridades ministeriales.

Sigue vigente recompensa de la FGE por otros objetivos prioritarios.
Sigue vigente recompensa de la FGE por otros objetivos prioritarios. ı Foto: FGE Guerrero

La Fiscalía recordó que se mantenía vigente una recompensa para quien proporcionara información que permitiera la localización y captura del imputado, mecanismo que formaba parte de las acciones para su búsqueda.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrenda su compromiso de continuar con las acciones de investigación para combatir la impunidad”, señaló la dependencia en el comunicado.

Subrayó que continuará trabajando para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la seguridad de la población.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
La Presidenta Claudia Sheinbaum y Marina del Pilar Ávila, ayer, en Baja California.
Disminuyen 38% delitos de alto impacto

Homicidios en BC bajan 42%, no hay secuestros