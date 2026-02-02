Cae en Sonora ‘El Peye’, jefe de célula delictiva vinculado a homicidio de policía en Hermosillo

Autoridades de Sonora detuvieron en Ciudad Obregón a César Daniel “N”, alias “El Peye”, identificado como jefe de una célula delictiva generadora de violencia y considerado objetivo prioritario en el estado.

“El Peye” también cuenta con diez órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto en distintos municipios de la entidad, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), al precisar que la captura ocurrió el pasado 31 de enero.

Añadió que el detenido es señalado por su probable participación en el homicidio de un policía municipal en Hermosillo. Aunque no ofreció más detalles, se presume que podría tratarse del ataque armado contra el elemento de Tránsito Municipal Rafael Vásquez Flores, ocurrido el 17 de noviembre de 2025 en la colonia Adolfo López Mateos.

No quedó claro si el caso está vinculado con “El Peye”; sin embargo, por el homicidio ya hay dos personas vinculadas a proceso , identificadas como Juan Antonio “N”, alias “El Piña”, y Luis Fernando “N”, alias “El Pulga”, que permanecen en prisión preventiva.

“De esta manera se subraya que los atentados en contra de elementos de las fuerzas del orden público no quedan impunes y son investigados con rigor hasta la plena identificación y captura de los responsables”, añadió la Fiscalía de Sonora.

“El Peye”, detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), fue puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

