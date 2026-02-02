Muere una persona por explosión de polvorín en Tultepec, Edomex

Al menos una persona murió este 2 de febrero por la explosión de un taller de pirotecnia, presuntamente clandestino, en el municipio de Tultepec, al norte del Estado de México.

El estallido ocurrió alrededor de las 12:00 horas de este lunes al interior de un predio ubicado en el barrio Santa Isabel. En el lugar, según información extraoficial, la víctima es un hombre de unos 45 años de edad.

Protección Civil del Estado de México arribó al lugar y, tras descartar riesgos, acordonó el perímetro en espera de los peritos para las diligencias correspondientes. También atendieron el siniestro servicios de emergencia municipales y personal del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI).

Esta Coordinación atendió un incidente por explosión de pirotecnia en el municipio de #Tultepec.



Al arribar al lugar y en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tultepec, se confirmó el fallecimiento de una persona. pic.twitter.com/DnJCs8cE6h — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) February 2, 2026

El 14 de junio de 2025, también en Santa Isabel, la explosión de un polvorín que no contaba con los permisos para el manejo de material pirotécnico dejó como saldo una persona muerta y otras cuatro lesionadas.

En Tultepec, la producción y venta de pirotecnia son la principal actividad económica y una fuente directa e indirecta de empleo. El municipio es conocido como la “Capital Nacional de la Pirotecnia” y el epicentro de su actividad comercial es el mercado de San Pablito.

Hasta 2025, el IMEPI contabilizó 436 fabricantes y comerciantes autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para la actividad pirotécnica en Tultepec, donde la zona autorizada para la producción y almacenamiento de productos es “La Saucera”.

