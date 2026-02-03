Diputado de Morena denuncia violento asalto en Guerrero: ‘el susto y el miedo no se borran fácil’

El diputado local de Morena en el Congreso del Estado de Michoacán, Juan Carlos Barragán Vélez, fue víctima de un robo con violencia en el municipio de Zihuatanejo, Guerrero.

A través de su cuenta de Facebook, el legislador precisó que el asalto ocurrió el pasado 2 de febrero en una gasolinera a la salida de Zihuatanejo, cuando viajaba con su familia. Ahí, relató, los despojaron de un vehículo, teléfonos celulares y otras pertenencias .

Detalló que lo encañonaron y que también amenazaron a su familia. Aunque nadie resultó herido, afirmó que “el susto y el miedo no se borran fácil”.

“Gracias a Dios, estamos bien físicamente, y eso es lo único que realmente importa”, expresó. Sin embargo, reconoció el impacto emocional del hecho. “ No es sencillo explicar lo que se siente tener un arma apuntándote, ver a tu familia amenazada , sentir esa impotencia y pensar en lo frágil que puede ser la vida en un segundo”.

Barragán Vélez instó a la ciudadanía a no normalizar la violencia y exhortó a las autoridades a reforzar la seguridad tanto a nivel local como federal.

“Agradecemos de corazón los mensajes, el apoyo y la empatía. Hoy más que nunca valoramos estar juntos y a salvo”, añadió.

Diputado local juan Carlos Barragán Vélez denuncia asalto con violencia. ı Foto: Facebook, @JCBarraganVelez

Aunque no precisó el punto exacto en el que ocurrió el atraco, se presume que sucedió en una estación de servicio ubicada sobre la avenida Paseo de Zihuatanejo, según es posible constatar en la herramienta de navegación Google Maps.

La regidora Veronica Zamudio Ibarra, esposa de Juan Carlos Barragán Vélez, replicó sin cambios el mensaje en su cuenta de Facebook.

