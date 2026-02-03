Gobierno de Michoacán convierte a Morelia en referente de planeación y movilidad.

El gobierno michoacano de Alfredo Ramírez Bedolla ha apostado de manera decidida por las obras de infraestructura en Morelia, donde, de 2021 a 2025, ha invertido 9 mil 982 millones de pesos en ese rubro.

Este fin de semana fue inaugurada la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, una de las obras más esperadas y que destaca no sólo por su aporte a la movilidad en el sur de la ciudad, sino como el cumplimiento de una deuda histórica que el estado tenía con esta zona.

La ampliación, concretada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, eleva a la capital michoacana como un referente de planeación y movilidad entre ciudades intermedias de América Latina.

Con una inversión de 206.9 millones de pesos, se trata de una de las obras urbanas más relevantes en la capital del estado, en una región que había sido marginada por gobiernos anteriores y que hoy vive un proceso de integración acelerada bajo la actual administración.

La avenida Amalia Solórzano conecta directamente a 78 colonias y articula a las tenencias de Santa María, Jesús del Monte, San Miguel del Monte y Morelos, beneficiando de forma directa a más de 60 mil personas, y refleja una visión municipalista enfocada en el desarrollo urbano incluyente.

La nueva vialidad, de 4.1 kilómetros de extensión, permite recorrer el sur moreliano en ocho minutos, lo que representa una reducción de hasta 61 por ciento en los tiempos de traslado.

Además, fortalece un corredor educativo estratégico, ya que en la zona sur se concentran instituciones de alto nivel como la Escuela Normal de Educación Física (ENEF), la ENES de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México, campus Morelia.

A esta obra se le une la construcción del teleférico, próximo a inaugurarse, así como los segmentos 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico de Morelia, en distribuidores viales en las salidas de la ciudad y en el Paso Catrinas, una obra integral, entre otros proyectos.

JVR