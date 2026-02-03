Salvavidas rescatan a turistas en el mar de Acapulco| VIDEO

Un grupo de salvavidas de las playas de Acapulco, Guerrero, protagonizó un rescate que quedó captado en video y que en las últimas horas se ha viralizado en redes sociales, luego de que varios turistas quedaran en riesgo al ingresar al mar pese al fuerte oleaje y las corrientes peligrosas registradas en la zona.

Las imágenes muestran el momento en que los socorristas ingresan al agua en condiciones adversas, con oleaje elevado y corrientes de arrastre, para auxiliar a bañistas que no lograban regresar por sus propios medios a la orilla.

En el video se observa cómo los rescatistas avanzan mar adentro y, tras varios minutos de maniobras, logran poner a salvo a los turistas, evitando una posible tragedia.

De acuerdo con la información esto ocurrió durante el primer fin de semana largo del año, pese a que durante ese día las playas de Acapulco presentaban banderas de advertencia, las cuales alertaban sobre el peligro de nadar debido al estado del mar.

Sin embargo, algunos visitantes ignoraron las recomendaciones de seguridad y se introdujeron al agua, lo que derivó en la emergencia atendida por los salvavidas, fue la rápida intervención de los salvavidas lo que evito que la situación terminara en una tragedia.

El video ha generado una amplia reacción entre usuarios de redes sociales. Por un lado, algunos comentarios reconocen la labor y el valor de los salvavidas, quienes arriesgaron su integridad física para rescatar a los turistas. Por otro, se presentan las críticas hacia los bañistas, señalando la importancia de respetar las señales y advertencias colocadas por las autoridades en playas con condiciones marítimas peligrosas.

Autoridades y cuerpos de emergencia han insistido en el llamado a seguir las indicaciones de los salvavidas, respetar el sistema de banderas y evitar ingresar al mar cuando las condiciones no son seguras, ya que estas medidas buscan prevenir accidentes y reducir riesgos tanto para los turistas como para el personal de rescate.

