Trasladan a ‘El Altiplano’ a Javier López Zavala, feminicida de Cecilia Monzón | VIDEO

Javier López Zavala fue trasladado de un penal estatal a El Altiplano tras sentencia por el feminicidio de Cecilia Monzón.

Autoridades estatales trasladaron el pasado 2 de febrero a Javier López Zavala, feminicida de Cecilia Monzón Pérez, al penal de máxima seguridad "El Altiplano“, ubicado en el municipio Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, el traslado se realizó para garantizar la estabilidad dentro del penal de San Miguel, tras reportes de que el excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla mantenía cierto control sobre actividades internas.

🔴 ¡VIDEO REVELADO! Javier López Zavala fue trasladado al penal de El Altiplano, donde cumplirá 60 años de prisión por feminicidio de Cecilia Monzón. El operativo se realizó con apoyo de autoridades federales y SSP Puebla. pic.twitter.com/0ty8dC623c — Emeequis (@emeequis) February 4, 2026

El traslado ocurrió poco después de que Javier López Zavala fuera condenado a 60 años de prisión por el feminicidio de Cecilia Monzón; además de esta condena, ya contaba con una sentencia previa por el delito de violencia familiar.

Cecilia Monzón, abogada y activista contra la violencia de género, fue asesinada el 21 de mayo de 2022 en un ataque directo en San Pedro Cholula, Puebla.

Javier López Zavala, expareja de Cecilia Monzón, fue detenido el 6 de junio de 2022, horas después del arresto de quien fuera su asistente personal, Santiago Bárcena Álvarez.

Javier López Zavala era investigado como autor intelectual del feminicidio, mientras que Santiago Bárcena Álvarez era acusado de haber proporcionado un vehículo donde huyeron los sicarios, posteriormente detenidos e identificados como Jair Mauricio Domínguez, sobrino del exsecretario de Gobernación de Puebla, y Silvestre Vargas Ruiz. Ambos fueron sentenciados a 60 años de prisión por su participación directa el feminicidio.

Santiago Bárcena fue puesto en libertad en enero de 2023 luego de que un tribunal federal le otorgó un amparo al considerar que no había pruebas suficientes que lo vincularan con el feminicidio.

Inicialmente, Javier López Zavala permaneció recluido en el penal de San Pedro Cholula; sin embargo, en una fecha posterior fue reubicado al penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr