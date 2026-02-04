Movilidad

Oaxaca amplía su conectividad aérea con dos nuevas rutas de Volaris

A partir del 1 de junio, la entidad contará con las conexiones Querétaro - Oaxaca y Puebla – Huatulco, con frecuencias los lunes, miércoles, viernes y sábado

Oaxaca amplía su conectividad aérea con dos nuevas rutas de Volaris. Foto: Especial.
A partir del 1 de junio de este año, el estado contará con dos nuevas conexiones aéreas a través de la aerolínea Volaris: Querétaro - Oaxaca y Puebla – Huatulco.

La Secretaría de Turismo del Estado (Sectur Oaxaca) detalló que estas nuevas rutas fortalecen la conectividad, impulsan la afluencia turística, consolida a la entidad en el mercado nacional y genera mayores beneficios económicos para el sector turístico.

Ambas rutas, con un tiempo de vuelo de alrededor de una hora, tendrán frecuencias los lunes, miércoles, viernes y sábado, y los boletos ya están a la venta en https://www.volaris.com/, así como en la aplicación móvil de la aerolínea.

La conexión Querétaro - Oaxaca tendrá salidas a las 10:14 horas desde Querétaro y a las 12:03 desde Oaxaca; mientras que la ruta Puebla - Huatulco contará con salidas a las 9:55 horas desde Puebla y a las 11:39 desde la Costa oaxaqueña.

De acuerdo con Volaris, desde 2008, año en que inició operaciones en la entidad, la aerolínea ha transportado a más de 8 millones 159 mil personas pasajeras a través de 11 rutas que conectan a la Ciudad de Oaxaca con distintos destinos nacionales y con Los Ángeles, Estados Unidos.

Asimismo, desde el inicio de operaciones en 2014 en Huatulco, más de 2 millones 155 mil personas han sido transportadas mediante las rutas que conectan este destino con Guadalajara y la Ciudad de México.

