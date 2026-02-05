Desaparición de jóvenes aumenta 9 veces en Sonora

En Sonora, los casos de jóvenes de entre 15 y 19 años desaparecidos en la entidad experimentaron un incremento de 836 por ciento entre el primer y el cuarto año del gobierno del morenista Alfonso Durazo, al pasar de 11 reportes en 2022 a 103 en 2025, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

En el caso de niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, la escalada fue de 900 por ciento al comparar el primer y cuarto año completo de la administración de Durazo, toda vez que los casos pasaron de uno a 10 en dicho periodo.

El Dato: La noche del martes fue asesinado un menor de edad por sujetos en motocicleta que le dispararon en 3 ocasiones en la colonia Nuevo Hermosillo, en la capital sonorense.

En 2025, según los datos oficiales, del total de menores desaparecidos de entre 15 y 19 años reportados, el 72.8 por ciento son hombres y el 27.2 por ciento mujeres.

TE RECOMENDAMOS: Trabajadores de Vizsla Silver Caen 4 por desaparición de mineros

Especialistas consultados por La Razón consideran que la desaparición de menores varones es una señal de alerta sobre el posible reclutamiento forzado de niños y jóvenes por parte del crimen organizado.

Marco Antonio Paz Pellat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Sonora, dijo a este diario que el aumento de jóvenes desparecidos responde a que, ante el enfrentamiento de las autoridades a los grupos delincuenciales, éstos han reportado bajas en sus filas, por lo que “buscan suplir los efectivos que han perdido a través del reclutamiento de menores de edad”.

Paz Pellat agregó que muchos casos de reclutamiento se dan a través de falsas ofertas de trabajo, a través de las cuales los engañan y terminan secuestrados para unirse al crimen organizado.

“Desafortunadamente, como lo vimos en el caso de Jalisco, a veces este reclutamiento es engañoso, hacen ofertas muy atractivas en términos de empleos, salarios, condiciones, les piden una cita, una entrevista y en esa entrevista son obligados a trabajar, los incomunican con la familia y los obligan a trabajar con el crimen organizado.

“Lo que estamos haciendo es lanzar una alerta a los padres de familia, nos parece pertinente también poner en alerta a los padres de familia para que estén cerca de sus hijos, para evitar que caigan en estas trampas de reclutamiento forzoso por parte del crimen organizado”, agregó el consultor.

El experto en temas de seguridad agregó que en general los casos de personas desaparecidas han tenido un incremento en el estado, pero en muchos casos los familiares tienen miedo de hacer denuncias.

“Desafortunadamente ha crecido y ha crecido casi al 100 por ciento en el caso de Sonora. Ése es un nuevo fenómeno en crecimiento en términos generales en el país, pero más destacado en el caso de Sonora. Es preocupante porque creemos que todavía esta cifra está sobreestimada porque muchos de los que tienen familiares, amigos que han caído en esta situación de una desaparición forzosa, tienen temor de hacer denuncias por la seguridad de sus seres queridos.

“Me parece que es un tema para el que no hemos encontrado respuestas por parte de la autoridad, de cuáles son las causas de este fenómeno, ni tampoco de estrategias específicas para poderlo enfrentar. Creo que ahí es un tema pendiente”, señaló Paz Pellat.

De acuerdo con el Balance Anual la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) 2025, durante 2024, entre 388 y mil 84 personas adolescentes fueron privadas de la libertad en el país, lo que permite considerarlas como probables víctimas de reclutamiento forzado por agrupaciones delictivas y los estados con mayor número de casos fueron Estado de México, Sonora y Chihuahua, zonas asociadas a la presencia de grupos criminales y disputas por el control del territorio.

Además, se menciona que la trata de personas y el reclutamiento forzado y utilización de niñas, niños y adolescentes por agrupaciones delictivas continúan afectando de manera significativa a la niñez y adolescencia en México.

De enero a noviembre de 2025, 278 personas de entre cero y 17 años fueron identificadas como víctimas de trata dquee personas, de las cuales 210 eran mujeres y 68 hombres, lo que evidencia la vulnerabilidad de niñas y adolescentes mujeres.

Esta cifra representa una disminución de 22.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 360 víctimas, pero esto no necesariamente implica una reducción real del fenómeno, sino que puede estar asociado a la capacidad de detección, denuncia y registro de datos.

Al no estar tipificado el reclutamiento forzado, no podemos saber la magnitud de esta violación a sus derechos humanos, ni sus posibles reducciones.

Se dispara ı Foto: Especial

...y matan a funcionaria federal en Hermosillo

Por Ángel Molina

En el estacionamiento subterráneo del Centro de Gobierno de Hermosillo, Sonora, una funcionaria federal fue asesinada en un ataque que fue calificado por las autoridades como una una agresión directa.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:11 horas, en el sótano del Edificio México, ubicado en la intersección de las calles De la Cultura y Galeana, lo que provocó el desalojo del personal y la movilización de fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Según los primeros informes de la víctima, identificada de manera preliminar como Wendoline, de entre 40 y 45 años, se desempeñaba como empleada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Las investigaciones iniciales revelan que el agresor, un hombre que actuó en solitario y llevaba el rostro cubierto, estuvo acechando a la funcionaria en el área de estacionamiento. Al momento de tenerla a corta distancia, le disparó por la espalda, impactándola al menos en una ocasión con un arma de fuego.

Tras el ataque, el sujeto huyó del sitio. Personal que ya se encontraba en sus oficinas reportó haber escuchado las detonaciones, lo que activó los protocolos de emergencia.